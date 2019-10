Stiri pe aceeasi tema

- In ziua in care plenul CSM are a sasea oara pe ordinea de zi numirea Adinei Florea in functia de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, un grup ostil judecatoarei Lia Savonea, care cuprinde si membri ai CSM, incearca revocarea acesteia din functia de presedinte al…

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, i-a transmis o scrisoare președintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea, ii care ii reproșeaza acesteia maniera netransparenta in care a convocat plenul Consiliului de marți, solicitand explicații pentru „urgența” ședinței,

- Ana Birchall i-a trimis o scrisoare Liei Savonea in care ii reproseaza modul in care a convocat sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru validarea Adinei Florea la sefia sectiei speciale si cere explicatii

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are, marți, pe ordinea de zi, validarea rezultatelor concursului pentru numirea Adinei Florea ca procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ). Este pentru a șasea oara cand CSM incearca validarea Adinei Florea la SIIJ,…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a amanat ieri validarea rezultatelor concursului pentru numirea Adinei Florea, din Constanta, ca procuror sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie SIIJ .Potrivit adevarull.ro, decizia de amanare ar fi fost luata la scor strans, 10 la…

- Cele patru sedinte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii din vara au fost amanate din lipsa de cvorum. Atunci, sapte membri ai CSM, respectiv Anamaria Chis, Mihai Balan, Bogdan Mateescu, Cristian Ban, Florin Deac, Tatiana Toader, dar Nicolae Solomon, vicepresedinte al forului, care nu au…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are marți, pe ordinea de zi, validarea rezultatelor concursului pentru numirea Adinei Florea ca procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ), in condițiile in care ultimele patru ședințe pe aceasta tema au fost boicotate,…