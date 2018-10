Ana Birchall: Holocaustul a fost dovada vie că inimaginabilul poate deveni o realitate de coşmar 'Holocaustul a fost dovada vie ca inimaginabilul poate deveni o realitate de cosmar si ca natura umana poate fi nu doar sublim de buna, ci si terifiant de usor cucerita de rau. Ziua de 9 octombrie reprezinta pentru noi toti un prilej de a comemora pierderea a milioane de vieti omenesti si de a ii invata pe cei din jurul nostru despre amploarea fara precedent a urii de atunci, pentru a ne asigura ca astfel de fapte abominabile nu se vor mai putea repeta. Antisemitismul, totalitarismul, xenofobia si discriminarea rasiala nu au ce cauta astazi printre noi si trebuie sa ne asiguram ca vom lasa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

