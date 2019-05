Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Justiției Ana Birchall vine cu explicații dupa ce a lasat fara atribuții doi consilieri de stat aduși de Tudorel Toader. „Este o decizie pe care eu am luat-o exact in momentul in care am preluat interimatul și am preluat toate atribuțiile pe care eu le-am considerat necesare.…

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, luni, ca a preluat atributiile unor secretari de stat si a afirmat ca sunt „lucruri normale” legate de activitatea curenta a Ministerului Justitiei. „Atata vreme cat eu raspund, este normal sa stiu cum se cheltuiesc banii, pe ce se cheltuiesc,…

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a precizat, luni, ca delegarea lui Bogdan Licu la sefia Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie are temei legal, conform Agerpres.roIntrebata de jurnalisti daca cere public CSM sa aduca lamuriri privind modul in care a fost delegat…

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a afirmat, joi, ca se va intalni cu conducerea Sectiei parchetelor militare pentru a discuta despre stadiul cercetarilor in cazul violentelor de la protestul din 10 august 2018 si despre modul in care a fost solutionat dosarul ''Revolutiei''. "In prima zi ca…

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, marti, intr-o declaratie la sediul Ministerului Justitiei, ca procedura de selectie a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie va fi din nou reluata.

- Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a reacționat la vestea ca fostul purtator de cuvant al Parchetului General Ramona Bulcu s-a sinucis."Moartea Ramonei Daniela BULCU, fost purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, este o veste tragica.…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a anuntat luni ca isi va depune candidatura pentru un nou mandat de procuror general al Romaniei. Decizia sa vine in contextul organizarii, de catre Ministerul Justitiei, a concursului pentru numirea in aceasta functie, chiar daca Tudorel Toader a cerut…

- Ministerul Justitiei a declansat procedura de selectie pentru numirea unui nou procuror general al PICCJ, functie care va deveni vacanta in data de 28 aprilie, cand se va incheia mandatul lui Augustin Lazar. Ministerul Justitiei organizeaza, la sediul din Bucuresti, in perioada 13.03.2019 - 5.04.2019,…