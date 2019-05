Stiri pe aceeasi tema

- ”Este exact cum am spus. Președintele și-a expus criticile pe care le are in vedere. Nu a emis niciun fel de document, deci nu poate fi atacat vreun act de decizie prezidențial și trage de timp. Este exact ce preconizam ca se va intampla. Deci in continuare, mingea pare ca este la PSD și sa vedem…

- ”A fost ședința de coaliție, am evaluat ipotezele care pot aparea de maine. Cel mai probabil vom ajunge la solicitarea de remaniere, aprobata de Parlament. Remanierea este de doua feluri. O remaniere post pe post. Deci se ridica unul și se așeaza altul. Sau, o remaniere care implica modificarea culorii…

- O delegație de 30 de judecatori și procurori din toata țara va protesta in 4 aprilie la Bruxelles, in fața sediului Comisiei Europene, și va avea intalniri cu vicepreședintele Frans Timmermans și cu comisarul european pentru Justiție, Vera Jourova, transmite corespondentul MEDIAFAX.Judecatorul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila invita luni, la Palatul Victoria, cate un reprezentant al asociatiilor de magistrati, precum si reprezentanti ai CSM, pentru discutii pe marginea legislatiei in domeniul justitiei, informeaza Guvernul, printr-un comunicat de presa. "Avand in vedere opiniile exprimate in…

- Ordonanta de Urgenta 7/2019 care aduce modificari legilor justitiei, adoptata „intempestiv si fara minime consultari", contine prevederi care incalca principiul separarii carierei judecatorilor de cea a procurorilor si modifica conditiile de accedere la ICCJ, reprezentand un pas enorm inapoi fata de…

- Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania condamna prevederile din OUG 7 2019 de modificare a legilor justitiei care incalca principiul separarii carierelor si solicita Guvernului Dancila sa revina de indata asupra lor. Intr un comunicat de presa, UNJR transmjite ca, Ordonanta de Urgenta 7 2019…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a subliniat importanta dezvoltarii retelelor de specialisti in domeniul proprietatii intelectuale din fiecare stat membru UE, cu ocazia unei reuniuni de profil organizata la Bucuresti in contextul detinerii de catre Romania a Presedintiei Consiliul…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a avut vineri la Washington DC o intrevedere cu John Bolton, consilierul presedintelui SUA pentru siguranta nationala, in care au fost discutate si recentele declaratii ale oficialilor Federatiei Ruse privind facilitatile defensive de la Deveselu. Potrivit…