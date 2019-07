Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justiției, Ana Birchall, a primit marți, la sediul Ministerului Justiției, o delegație din partea Uniunii Europene in contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), in cadrul primei misiuni de evaluare organizate in Romania in anul 2019. Misiunea de evaluare reprezinta o continuare…

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, a stins un vechi conflict cu angajații din penitenciare. "Administratia Nationala a Penitenciarelor a efectuat plata reprezentand drepturile salariale restante pentru orele suplimentare, lucratorilor din sistem, prestate in luna ianuarie a anului in curs, intr-o…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a cerut o ancheta in cazul procurorului de caz, care a bruscat ieri o fetita de 8 ani in localitatea Baia de Arama, județul Mehedinti. Scopul acțiunii a fost acela de a o lua din casa asistentului maternal si a o da spre adoptie unei familii de romani din SUA, dar…

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, a anunțat joi ca angajații din penitenciare iși primesc drepturile salariale, dupa ce a intrat in vigoare Ordinul pentru plata orelor suplimentare pentru toți lucratorii din sistem. Sindicaliștii din penitenciare spun ca „plata orelor suplimentare este inca suspendata,…

- Ministrul justiției, vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor strategice, interimar, doamna Ana Birchall, a avut marți, 18 iunie 2019, la sediul Ministerului Justiției, o intrevedere cu o delegație a Departamentului de Justiție din Statele Unite ale Americii, condusa de Procurorul General…

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, luni, ca dosarul pentru extradarea fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare a fost predat autoritatilor din Madagascar. "La ora 8,00, dosarul a fost predat Ministerului Afacerilor Externe, iar la ora 9,00 a fost predat Ministerului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca inainte sau dupa motiunea simpla din Senat la adresa sa va da un raspuns in legatura cu rezultatul interviurilor pentru functia de procuror general, informeaza Agerpres.ro 39; 39;Cel mai probabil, astazi vom comunica si un raspuns. In cursul…