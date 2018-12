Stiri pe aceeasi tema

- Motive mari de bucurie si de desfacut sticla de sampanie: aseara, nationala de handbal feminin a Romaniei s a calificat in semifinalele Campionatului European din Franta.Aceasta performanta o trimite si la Campionatul Mondial din 2019, fara a mai fi nevoie sa joace faza eliminatorie din play off.Campionatul…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, a declarat, miercuri, la Bruxelles, la finalul intalnirilor cu premierul Viorica Dancila si cu reprezentantii Guvernului, ca desi „mai exista unele divergente in ceea ce priveste statul de drept”, e convins ca acestea nu vor afecta presedintia Consiliului…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, cei doi presedinti au discutat despre relatia bilaterala dintre Romania si Franta, agenda europeana, in contextul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania, respectiv agenda internationala si de…

- Pregatiți-va de frig și ninsori. O masa de aer polar va cuprinde toata țara, in aceasta saptamana. Cei care vor sa vada parada de Ziua Naționala trebuie sa se imbrace bine, pentru ca 1 decembrie se anunța o zi deosebit de geroasa.

- Compania romaneasca VERLA, specializata in distribuția de materiale pentru industria publicitara, a decis sa iși consolideze afacerile in nume propriu, renunțand la o posibila tranzacție cu grupul Antalis. După mai multe luni de negocieri privind o posibilă tranzacție, managementul VERLA…

- Aspecte legate de relatia bilaterala dintre Romania si Germania, in special in ceea ce priveste comunitatea germana din Romania si cea romana din Germania, dar si de agenda europeana, in contextul pregatirilor pentru preluarea de catre tara noastra a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, s-au aflat…

- Gazde: Ambasada Japoniei și Universitatea Romano-Americana din București Vineri, 16 noiembrie 2016, de la orele 18.00, la AULA MAGNA a Universitații Romano-Americane din București (bd. Expoziției nr. 1B) Concertul de la București are loc sub egida turneului internațional ”ShamiPia” pe care muzicienii…

- Cuantumul taxelor pe care companiile din Romania le platesc in pretul benzinei este de 52% din total tarif, respectiv de 48% la motorina, iar Romania se afla, astfel, in Top 10 al tarilor cu cel mai ridicat nivel al taxelor pe acest segment, reiese din datele unui studiu de specialitate, dat publicitatii…