- Chestorul Ioan Buda, demis vineri seara din fucția de șef al Poliției Romane, a afirmat ca polițiștii din Caracal au cerut ”imperativ” procurorului sa le permita sa intre fara mandat de percheziție in locuința in care a fost ucisa Alexandra Maceșan. Ioan Buda a spus ca procurorul nu a permis intervenția…

- Florin Iordache a declarat ca PSD și Guvernul nu vor desființa Secția Speciala pentru investigarea magistraților, deși in raportul GRECO autoritaților li s-a recomandat sa renunțe la aceasta pe motiv ca este „o anomalie a cadrului instituțional existent”. De asemenea, vicecepreședintele Camerei Deputaților…

- Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecator Lia Savonea, a adresat astazi o scrisoare publica catre Viorica Dancila, prim-ministrul Guvernului Romaniei si catre Ana Birchall, ministrul Justiției si viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, interimar.Lia…

- remierul Viorica Dancila a declarat marti ca a avut o discutie cu ministrul Justitiei, Ana Birchall, careia i-a spus ca vrea ca ministrii sa nu faca referire la Justitie sau sa intervina in acest domeniu, transmite Agerpres. "Am spus ca nu vorbesc despre Justitie si ca nu vreau sa intervin in Justitie.…

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, spune ca responsabilitatea de a oferi informatii publice cu privire la delegarea lui Bogdan Licu, ca interimar, la sefia Parchetului General, apartine CSM.

- Ministrul interimar al Justitiei, vicepremierul Ana Birchall, a anuntat marti, intr-o scurta declaratie de presa, reluarea procedurii de selectie a procurorului general, dupa ce prima procedura, derulata de fostul ministru Tudorel Toader, a esuat.

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, suspendarea procedurilor de selectie a procurorului general al Romaniei si a celei pentru functia de procuror adjunct la Eurojust. "Am decis revocarea urmatoarelor proceduri: procedura de selectie…