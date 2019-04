Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat marti ca suspenda procedurile de selectie a procurorului general al Romaniei si a celei pentru functia de procuror adjunct la Eurojust. "Am decis revocarea urmatoarelor proceduri: procedura de selectie a procurorului general si procedura de selectie…

- Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a anunțat marți ca procedura de selecție a procurorului general se reia de la zero. Cu alte cuvinte, Ana Birchall anuleaza cea de-a doua procedura se selecție inițata de fostul ministru Tudorel Toader.

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, suspendarea procedurilor de selectie a procurorului general al Romaniei si a celei pentru functia de procuror adjunct la Eurojust. "Am decis revocarea urmatoarelor proceduri: procedura de selectie…

- Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a reacționat la vestea ca fostul purtator de cuvant al Parchetului General Ramona Bulcu s-a sinucis."Moartea Ramonei Daniela BULCU, fost purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, este o veste tragica.…

- In presa s-a vehiculat ca Tudorel Toader ar urma sa fie noul procuror general al Romaniei. Ministrul remaniat al Justiției a ținut sa nege aceste zvonuri și a spus ca in niciun caz nu va prelua aceasta funcție.”Nici nu se pune problema. Eu am fost procuror la inceput, visul meu nu este sa…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a comentat acuzațiile aduse procurorului general al Romaniei, care ar fi refuzat sa elibereze din inchisoare un disident anticomunist. In spațiul public a aparut informația ca un procuror cu același nume ca al actualului procuror general a refuzat eliberarea unui…

- Italia a contestat procedura de selectie a viitorului procuror general al Parchetului European, considerand ca aceasta este netransparenta. Ministrul de justitie, Alfonso Bonafede, a contestat la Bruxelles procedura de selectie a procurorului sef european, nemultumit fiind de faptul ca niciunul din…

- Curtea de Apel Alba Iulia a stabilit pentru data de 19 martie 2019 un prim termen in dosarul prin care procurorul general Augustin Lazar a solicitat suspendarea procedurii de revocare din functie, initiata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.