Ana Birchall, anunț despre cooperarea cu CEDO Potrivit unui comunicat al MJ, principalele teme de discutie au vizat aspectele referitoare la 'Cauza Rezmives si altii impotriva Romaniei', precum si masurile care se impun pentru a evita condamnarea statului roman la penalitati financiare importante. Birchall a subliniat ca Romania isi doreste o cooperare stransa cu CEDO, 'tinand cont de numarul mare de dosare care vizeaza tara noastra aflate pe rolul Curtii', mentioneaza sursa citata. Din delegatia CEDO condusa de Linos Alexandre Sicillianos, presedintele acestei instante europene, au facut parte judecatorul roman la CEDO Iulia Antoanella… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

