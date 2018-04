Stiri pe aceeasi tema

- CASTIGATOR ASTIA EXPRESS. "Nu mai am cuvinte... v-am mai spus ca va multumim ca ati fost alaturi de noi dar parca nu sunt de ajuns aceste cuvinte! A fost de departe cea mai frumoasa experienta din viata mea! A fost greu, foarte greu, dar a fost frumos si as repetea aceasta experienta incepand din…

- CASTIGATOR ASIA EXPRESS. Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu s-au duelat in finala cu echipa Ralukai și a Anei Baniciu. Dupa o lupta crancena, echipa formata din Ana Baniciu și Raluka a castigat Asia Express si cei 30.000 de euro. Probele grele pe care le-au avut de trecut concurenții in cea…

- Dupa multe emoții, stres și peripeții, Raluka și Ana Baniciu au caștigat emisiunea-concurs „Asia Express”. Citește și: Liviu Varciu, in pat cu o alta femeie: „Vrei sa te culci cu mine”. Imaginile care au aparut in urma cu puțin timp Știre in curs de actualizare. The post Gina Pistol a anunțat cine a…

- CASTIGATOR ASIA EXPRESS. Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu s-au duelat in finala cu echipa Ralukai și a Anei Baniciu. CASTIGATOR ASIA EXPRESS. La una din probe, finalistii au fost abligati sa manance ce le pica la o ruleta. Din pacate pentru ei, preparatele nu aratau prea bine. Ana a avut…

- FINALA ASIA EXPRESS LIVE VIDEO ANTENA 1. Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu se vor duela cu echipa Ralukai și a Anei Baniciu in cea mai mare confruntare de pana acum, confruntare ce le va testa pentru ultima data limitele. Fara scenarii, fara niciun ajutor din partea echipei de producție, cele doua…

- Șapte cupluri de vedete au acceptat provocarea ,,Asia Express”, iar dupa un maraton de aproape 5000 de kilometri ce se apropie cu pași repezi de final, doar doua echipe se afla in acest moment in cursa directa catre marele premiu de 30.000 Euro.

- Penultima etapa din Thailanda și tensiunea semifinalei resimțita aseara de vedete au trimis ,,Asia Express" pe primul loc in preferințele romanilor, iar ediția spectaculoasa de luni seara a...

- Acum mai bine de o luna, opt cupluri de vedete au acceptat experienta vietii lor si s-au aventurat intr-un maraton inedit pe teritoriul asiatic, care i-a scos din zona de confort inca din primul moment. Pentru multi dintre ei, ,,Asia Express” a insemnat o depasire a limitelor, dar si o provocare pe…

- ASIA EXPRESS 2 aprilie 2018 LIVE VIDEO ANTENA 1: Pentru mulți dintre ei, ,,Asia Express” a insemnat o depașire a limitelor, dar și o provocare pe care au imbrațișat-o cu multa teama, dar și cu foarte mult entuziasm. Au dormit in casele necunoscuților, au facut zi de zi autostopul și au testat preparate…

- Acum mai bine de o luna, opt cupluri de vedete au acceptat experiența vieții lor și s-au aventurat intr-un maraton inedit pe teritoriul asiatic, care i-a scos din zona de confort inca din primul moment.

- Se aproprie incercarile marii finale la ,,Asia Express”, iar vedetele ramase in ultima parte din Drumul Dragonului vor imparti emotii si momente de neimaginat in prima etapa din Thailanda. Incepand cu seara aceasta, de la ora 20:00, echipele se vor duela intr-o editie memorabila, pe cat frumoasa, pe…

- Se aproprie incercarile marii finale la ,,Asia Express”, iar vedetele ramase in ultima parte din Drumul Dragonului vor imparți emoții și momente de neimaginat in prima etapa din Thailanda. Incepand cu...

- Aventura „Asia Express” se apropie, cu pași repezi de ultima destinație: Thailanda, țara in care doar trei echipe vor parcurge ultimii kilometri din Drumul Dragonului. A fost o seara exploziva in cadrul concursului care le-a testat vedetelor rezistența fizica, psihica și abilitațile de supraviețuire.…

- Gina Pistol a fost data de gol de bunul sau prieten, chef Catalin Scarlatescu, care, fara prea multe explicații a dat de ințeles ca aceasta ar aștepta o fetița. Gina Pistol are o relație de ceva vreme cu cantarețul Smiley . Cei doi incearca sa-și țina povestea de iubire departe de ochii curioșilor.…

- Raluka a trecut prin momente grele in timpul probei de marți seara de la Asia Express. Cantareața, impreuna cu colega ei, Ana Baniciu, trebuia sa culeaga furnici roșii pentru a le aduna intr-o galeata.

- Ediția ,,Asia Express" din seara aceasta a marcat ultima etapa a concurenților din Laos, cea de-a doua țara din maratonul de 5000 de kilometri. La capatul etapei Dorian Popa si mama lui au fost eliminați!

- Printre efort, sudoare, nervi intinși la maximum și oboseala, experiențele traite la "Asia Express" le-au emoționat la maximum pe vedetele noastre. Ana și Raluka, de exemplu, au trait o astfel de clipa in Laos, dupa ce au facut autostopul pentru a ajunge la destinația indicata de Gina.

- Recent, s-a zvonit in presa ca Ana Baniciu ar avea o idila ascunsa cu Smiley, iar Gina Pistol nu prea a vrut sa comenteze aceste barfe, declarand ca ea și Ana nu au decat emisiunea Asia Express in comun. Ana insa a spus lucrurilor pe nume, fara sa o dea pe ocolite, noteaza click.ro. Artista […]

- La mai puțin de 24 de ore dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit ca Ana Baniciu și Smiley și-au dat mesaje nepotrivite, Gina Pistol a vorbit despre acest subiect. Prezentatoarea de la „Asia Express” a marturisit ce parere are despre gestul fiicei lui Mircea Baniciu, dar și cum este…

- Neobișnuite cu haosul din trafic, Raluka și Ana Baniciu se vor confrunta cu momente pline de tensiune in competiția Asia Express, chiar in momentul in care cauta un mijloc de transport catre urmatorul punct de intalnire. Aflate printre mașini, in traficul supraaglomerat, cele doua vedete vor fi martorele…

- Raluka și Ana Baniciu au trecut pirn clipe extrem de neplacute in Asia, fiind martorele unui accident in trafic. Luni seara, ediția premiera a celui mai dur reality show, a fost o prima lecție pentru vedetele care au acceptat provocarea ,,Asia Express”. Vietnamul, primul punct de oprire din cursa de…

- Luni seara, ediția premiera a celui mai dur reality show, a fost o prima lecție pentru vedetele care au acceptat provocarea ,,Asia Express”. Vietnamul, primul punct de oprire din cursa de 5000 de kilometri, s-a dovedit a fi un test al iscusinței și al norocului, pe care cele șapte echipe l-au trecut…

- In aceasta seara, de la 20:00, incepe "Asia Express", cel mai dur show din Romania! In fiecare luni și marți, telespectatorii Antena 1 vor fi martorii unui maraton unic pe teritoriul Asiei, in care șapte cupluri de vedete se vor lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro.

- In aceasta seara incepe "Asia Express", cel mai dur show din Romania! In fiecare luni și marți, telespectatorii vor fi martorii unui maraton unic pe teritoriul Asiei, in care șapte cupluri de vedete se vor lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro.

- Asia Express, care va debuta in aceasta seara, la Antena 1, de la ora 20:00. Aventura incepe in Vietnam, prima destinație a celor șapte cupluri de vedete care au acceptat provocarea inedita de a parcurge aproape 5000 de kilometri pe teritoriul unui continent necunoscut, cu doar un singur euro pe zi.

- Cantareața Raluka ne-a povestit cum se simte dupa operația la corzile vocale din urma cu un an, dar și despre cariera și viața sa, inclusiv experiențele pe care le-a trait la filmarile pentru un show TV. In luna februarie a anului trecut, Raluka marturisea ca s-a operat la corzile vocale pentru ca risca…

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au slabit 15 kg la filmari, in Asia! Cei doi ne-au povestit prin ce aventuri extreme au trecut in Laos, Cambodgia, Vietnam și Thailanda, unde s-a turnat emisiunea “Asia Express”. Vedetele au facut foamea și setea, au dormit chiar și sub cerul liber, au calatorit in…

- Viața din Asia este foarte diferita de cea din țara. Obiceiurile culinare, cel puțin, sunt total neobișnuite. „Asia Express a fost o experiența nebuna rau de tot. Am dormit pe jos, am mancat ciorba de veverița...!", a spus artistul, care a trait aventura asiatica alaturi de mama sa. Citeste…