- Narcisa Suciu, celebra artista a anilor '90, vorbește deschis duminica, de la ora 15.45, in cadrul emisiunii "Refresh by Oana Turcu" de la Antena Stars, despre modul neobișnuit in care și-a cunoscut actualul soț finlandez, mai exact printr-un joc online.

- Astrologul Mariana Cojocaru vorbește deschis despre schimbarile din viața ei, despre divorț și provocarile prin care a trecut in ultimii ani. Duminica, de la ora 15:45, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, astrologul Mariana Cojocaru susține ca relația cu soțul ei era deja…

- Un nou sezon ”Refresh by Oana Turcu”, cu multe surprize și invitați speciali ce fac dezvaluiri in exclusivitate, incepe din 2 septembrie, la Antena Stars. In prima ediție, Oana Turcu le are ca invitate pe Nico, una dintre cele mai indragite cantarețe de la noi, și pe fiica ei, Andra. Cele doua au o…

- Oana Turcu ii va avea alaturi de ea pe Crina Abrudan, impreuna cu soțul ei Gabriel Popescu, și pe Cristi Brancu, duminica, de la 13.00, in cadrul unei ediții speciale a emisiunii „Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars. Fosta prezentatoare vorbește despre stilul sau de viața, dar și despre pasiunile…

- Oana Roman este invitata Oanei Turcu, in aceasta duminica, de la 15:45, in cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars. Vedeta se intoarce la emisiune, dupa patru ani, iar momentul este si mai special deoarece se implinesc, de asemenea, patru ani de la casatoria sa cu Mircea Elisei.