- Luni, 24 septembrie, ora 10:00, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (UPB) va invita la festivitatea de deschidere a noului an universitar, manifestare care marcheaza totodata, generatia cu numarul 200 a celei...

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi a marcat si anul acesta debutul anului universitar prima dintre institutiile de invatamant superior din capitala Moldovei. Intr-o ceremonie festiva care a avut loc in Aula Magna „Haralamb Vasiliu", rectorul institutiei,…

- El este asistentul universitar mort intr-o prapastie, in Fagaras. Gabi urcase pe Varful Moldoveanu alaturi de studentii lui de la Geografie. A cazut chiar de pe varf si nu a avut nicio sansa de supravietuire. In varsta de 28 de ani, Gabi Stanoiu era un pasionat de munte si era asistent universitar…

- Distinsul domnu cumatru al junelui dom premare de la noi pare a se baga și la fotbal. Ca e mai ferit, nu-ți trebe un buluc de acte, bașca se fac și banuți mișto, dar nu deodata. Nu. Ca treaba asta o mai știu și alți, deci locurile-s cam ocupate. Doar daca prinzi un loc sa te dai pe langa vreun șalau…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, in București! Pe Șoseaua Antiaeriana, un microbuz cu calatori a intrat intr-un pom, iar 9 oameni au fost raniți. Conform ISU București - Ilfov, doar 7 au cerut sa fie transferați la spital, intre care și 3 copii. In zona au fost trimise 3…

- Conducerea UPB a decis ca pentru candidatii care vor fi admisi in noul an universitar conducerea UPB sa acorde facilitati financiare si educationale menite sa sprijine evolutia formarii profesionale a acestor tineri.Anul acesta Universitatea Politehnica din București vine in sprijinul viitorilor…

- Absolventii liceelor din mediul rural care se vor inscrie la concursul de admitere in ciclul studiilor de licenta 2018-2019 din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti vor beneficia anul acesta de un numar de 154 de locuri speciale, și totodata pentru intreaga perioada a studiilor de licenta, …