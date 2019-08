Stiri pe aceeasi tema

- Prefecții trebuie sa prezinte ministrului interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor o situație cu unitațile de invațamant care nu au avize de la Direcțiile de sanatate publica și de la Inspectoratul...

- Ziarul Unirea VIDEO. Stadiul pregatirilor pentru inceperea noului an școlar 2019 – 2020. Situația in județul Alba Luni, 19 august 2019, cu incepere de la orele 9.15, la sediul Instituției Prefectului, a avut loc o videoconferința avand ca tema stadiul pregatirilor pentru inceperea noului an școlar 2019…

- Liceul Teoretic "George Meniuc" din sectorul Rașcani al Capitalei risca sa intre in plin an scolar in toiul reparațiilor. Desi au mai ramas doar doua saptamani, pana la 1 septembrie, nici jumatate din lucrarile planificate, nu au fost executate.

- Senatul a adoptat, miercuri, un proiect care prevede acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decise de catre

- Cine nu viseaza sa lase serviciul, ratele, facturile, grijile in urma și sa se apuce de calatorit? Doi tineri curajoși (sau nebuni?!), au facut exact asta! Cum reușesc, totuși, sa-și finanțeze aventura?

- Ecaterina Andronescu a declarat ca in prezent nu exista bani la buget pentru ca guvernul sa plateasca elevii. "Nu știu sa va explic, dar pot sa va spun ca in acest moment sunt cateva proiecte care sunt dedicate școlilor defavorizate sau școlilor cu elevi defavorizați unde acest lucru se poate…

- Reprezentantii Grupului de Initiativa "Peninsula" s au intalnit pentru a discuta pe marginea situatiei din centrul istoric al municipiului Constanta generate, pe de o parte, de regulamentul privind introducerea unor restrictii in zona, pe de alta parte, de deteriorarea aspectului zonei. La intalnire…

- Actionarii Electroaparataj Targoviste au decis dizolvarea voluntara a societatii, dupa 33 de zile de greva generala. Conducerea Electroapartaj Targoviste (ELJ), companie listata la bursa romaneasca, spune ca de vina pentru aceasta situatie sunt sindicalistii.