AN ŞCOLAR 2019-2020: Veşti proaste pentru elevi şi profesori chiar din prima zi de şcoală. Anunţ de ultimă oră AN SCOLAR 2019-2020: Vesti proaste pentru elevi si profesori chiar din prima zi de scoala. Anunt de ultima ora Anul scolar 2019-2020 incepe pe 9 septembrie 2019 si se incheie pe 12 iunie 2020, are 35 de saptamani si este impartit in doua semestre si doua vacante pentru toti elevii, plus o vacanta pentru elevii din ciclul primar si copiii de la gradinita. Potrivit edu.ro, structura anului școlar cuprinde semestrul I, din 9 septembrie pana pe 20 decembrie 2019 si semestrul al II-lea, din 13 ianuarie pana pe 12 iunie 2020. Manualele școlare noi, pentru care s-au organizat licitatii in acest an, nu…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

- Ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz, a declarat sambata, la Alba Iulia, ca, exceptand elevii claselor a VI-a si a VII-a, restul copiilor vor avea manuale scolare pe banci in prima zi de scoala, relateaza Agerpres. “In fiecare an s-a discutat foarte mult de manualele scolare, pentru ca era…

- Ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz, a declarat sambata, la Alba Iulia, ca, exceptand elevii claselor a VI a si a VII a, restul copiilor vor avea manuale scolare pe banci in prima zi de scoala, transmite Agerpres.In fiecare an s a discutat foarte mult de manualele scolare, pentru ca era prima…

- MASURI… Vesti proaste pentru elevii si cadrele didactice din Vaslui si nu numai. Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ieri ca programul “Merg la scoala”, prin care elevii trebuiau sa primeasca vouchere de 250 lei pentru rechizite, nu va putea fi pus in practica in urmatorul an scolar. De asemenea,…

- Cursurile anului școlar 2019-2020 vor debuta pe 9 septembrie, anunța Ministerul Educației. Structura anului școlar cuprinde semestrul I, intre 9 septembrie și 20 decembrie 2019 și semestrul II, intre 13 ianuarie și 12 iunie 2020, anul școlar avand 35 de saptamani de cursuri. Vacanța de iarna a fost…

- VACANTA DE VARA 2019 este mai scurta. Vezi cand revin elevii la scoala si cum arata structura anului 2019-2020 Noul an scolar vine cu schimbari fundamentale de structura deoarece s-au modificat vacantele scolare astfel incat sa se evite fragmentarea perioadelor de studii. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Copiii care vor merge, la toamna, in clasa intai vor primi generații noi de manuale, inclusiv un abecedar interactiv. Abecedarul va fi distribuit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare semestru. Ca și in anii precedenți, primul manual va ramane in biblioteca elevului. Șeful Direcției invațamant…

- Elevii intra, vineri, in vacanta de vara, care se va incheia in 9 septembrie. Elevii claselor a VIII-a vor sustine Evaluarea Nationala incepand de marti, in timp ce probele Bacalaureatului au inceput deja. Cei aproximativ 2,9 milioane de elevi din Romania intra, vineri, in vacanta de vara.…