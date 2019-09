AN ŞCOLAR 2019-2020. Bani pentru elevi, 250 de lei lunar. Cererile se depun de astăzi AN SCOLAR 2019-2020. Bani pentru elevi, 250 de lei lunar. Cererile se depun de astazi Incepand cu 15 septembrie, elevii de liceu vor putea depune cereri pentru programul de protecție sociala „Bani de liceu”. An scolar 2019-2020. Intre 15 și 25 septembrie, cei care sunt eligibili și doresc sa ia parte la programul național de protecție sociala „Bani de liceu”, prin care primesc 250 de lei lunar, iși pot depune cererile, la secretariatele liceelor. Intre 26 septembrie și 15 octombrie vor fi efectuate anchetele sociale și se va verifica eligibilitatea cererilor, urmand ca acestea sa fie centralizate… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

