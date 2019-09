Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Romania vorbesc, pentru prima oara, despre pericolul ca importurile de gaze sa fie periclitate de lipsa unor acorduri incheiate intre Rusia si Ucraina. Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) atrage atentia, intr-un document postat pe site-ul propriu, ca exista…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Statele Unite ale Americii asteapta ca legislatia din Romania in domeniul energiei sa fie ameliorata. "Exista aceasta preocupare si ea a fost adusa in discutie, insa intr-o nota optimista. Presedintele…

- Numaratoarea berzeler albe a adus in 2019 un record absolut pentru un cuib de barza din Romania. Pentru prima oara, avem un cuib cu 7 (șapte) pui de barza alba. Cuibul se afla in satul Horodnic de Sus din județul Suceava, iar numarul record de pui a fost inregistrat de biologul Lucian Fasola Matasaru.…

- Productia industriala a scazut cu 1,6% in zona euro si cu 1,5% in Uniunea Europeana, in iunie comparativ cu luna precedenta, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.Citește și: Vești pentru bucureșteni! Cum va funcționa tramvaiul 41…

- Petre Daea a transmis Comisiei Europene ca datele privind productia record de porumb obtinuta de Romania sunt reale, ministrul Agriculturii invitandu-i pe cei care se indoiesc de acest lucru sa vina la recoltat.

- Importuri-record de gaze naturale in Romania! Tara noastra a cumparat, in luna mai a acestui an, de aproape 400 de ori mai mult gaze decat in acceasi perioada a anului trecut. Pretul gazelor naturale din...

- Romania a importat cu 80% mai multa electricitate in primele trei luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile au scazut la jumatate, potrivit ultimului raport de mo...