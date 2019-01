An decisiv pentru Germania, in care va fi conturat viitorul tarii dupa Merkel

An decisiv pentru Germania, in care va fi conturat viitorul…

Alegerile europene din luna mai si alegeri regionale in patru landuri germane ar putea fi un test major pentru leadershipul Germaniei si ar putea conduce la remodelarea scenei politice a celei mai mari economii a Uniunii Europene.



Germania se afla astfel in fata unui an 2019 hotarator si posibil turbulent, ce poate determina viitorul Angelei Merkel si succesiunea acesteia in postul de cancelar. Atat alegerile europene din luna mai cat si cele patru alegeri regionale - in landul Bremen si in trei landuri din estul Germaniei - vor fi o provocare pentru cea care i-a urmat lui Merkel la conducerea…