Stiri pe aceeasi tema

- Ansamblul de muzica veche din Transilvania – „CODEX”- va susține joi, 6 decembrie, un concert la Sfantu Gheorghe, urmat de un curs de dansuri renascentiste. Evenimentul, organizat de Centrul de Cultura Arcuș, la sediul sau din Sfantu Gheorghe („Casa Bastion”, din strada Oltului, nr. 6), va avea loc…

- „Ziua mondiala a saracilor” este marcata peste tot in lume, aceasta constand in ajutorarea persoanelor fara adapost, persoanelor cu posibilitați materiale reduse, familiilor cu mulți copiii care au o situație precara și a pacienților din spitale pe care nu ii viziteaza nimeni. In județul Covasna, aceasta…

- Proprietarii pensiunilor din judetul Covasna, afiliate Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania (ANTREC), au pastrat tarifele de anul trecut pentru pachetele de Revelion, in timp ce hotelurile de lux au majorat preturile, in medie cu 10%. Vicepresedintele ANTREC, Daragus…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca nu va accepta propunerea sindicatelor ca autoritatea locala sa preia administrarea Casei de cultura, care se afla intr-o stare avansata de degradare, mentionand ca singura oferta posibila, din punctul sau de vedere, este trecerea…

- Pentru al patrulea an consecutiv, mijlocul lunii octombrie a adus la Sfantu Gheorghe un eveniment de suflet: Balul costumului popular. Organizat de catre Fundația „Mihai Viteazul”, balul a avut loc vineri seara, reunind nu doar localnici, dar și persoane din imprejurimi, intr-o mare hora a bucuriei.…

- „Sa investim impreuna in viitor, sa analizam greșelile din trecut, invațand din ele” Consiliul județean pentru protecția mediului va organiza o conferința prin intermediul careia va prezenta stadiul acțiunii de curațenie pe care a derulat-o in zona Casei de Cultura a Sindicatelor și in interiorul acesteia.…

- Ansamblul de muzica veche din Transilvania – „CODEX”- va susține astazi, 25 septembrie, un concert la Sfantu Gheorghe. Evenimentul, organizat de Centrul de Cultura Arcuș, la sediul sau din Sfantu Gheorghe („Casa Bastion”, din strada Oltului, nr. 6), va avea loc la ora 19.00. Formatia de muzica veche…

- Un grup de elevi covasneni, membri ai Consiliului pentru protecția mediului – din județul Covasna a anunțat inițierea unei acțiuni de curațenie in zona Casei de Cultura a Sindicatelor și in interiorul cladirii acesteia, in care nu se mai desfasoara niciun fel de activitate de cațiva ani. La inceputul…