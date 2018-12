Amy MacDonald lanseaza „Mr Rock & Roll” (Drovers Acoustic Session Live)

Stiri pe aceeasi tema

- Amy MacDonald lanseaza „Woman Of The World: The Best Of 2007 – 2018″, o colectie ce va contine 14 dintre cele mai frumoase piese extrase de pe albumele ei anterioare, dar si doua noi materiale „Woman Of The World” si „Come Home”. Persoanele care vor achizitiona albumul in varianta super deluxe, vor…

- Sheku Kanneh – Mason, faimosul violoncelist, lanseaza piesa „In The Bleak Midwinter”, o compozitie de o suplete coplesitoare, ce va reprezenta fundalul sonor perfect pentru perioada sarbatorilor de iarna. Sheku Kanneh-Manson, unul dintre cei mai talentati muzicieni ai generatiei sale, a jucat un rol…

- The Carpenters, legandara formatie a anilor ’70, ne da cronologia peste cap si lanseaza albumul „Carpenters With The Royal Philharmonic Orchestra”, care va include si o minunata piesa de Craciun, „Merry Christmas Darling”. Cu hit-uri precum „(They Long To Be) Close to You” si „We’ve Only Just Begun”,…

- Jacob Banks emotioneaza in profunzime publicul odata cu lansarea videoclipului piesei „Slow Up”, un material ce urmeaza structura unui adevarat manifest. Videoclipul piesei „Slow Up” reda metaforic insasi imaginea umanitatii, a relatiilor interumane si a firescului, dorind sa puna in valoare notiuni…

- Brass exuberant, piese vii in afara incadrarilor limitative de genuri muzicale, așa suna astazi Cuibul: cea mai longeviva formație din Republica Moldova. Legendara trupa de peste Prut, Cuibul, bine cunoscuta pentru meticulozitatea abordarilor sale muzicale, lanseaza un EP inregistrat 100% live. Cele…

- Take That lanseaza single-ul „Out Of Our Heads”, primul extras de pe albumul „Odyssey”, a carui lansare este programata pe 23 noiembrie. „Out Of Our Heads” se numara printre cele trei piese noi pe care formatia le-a incorporat in materialul „Odyssey”, un album inovator, care va reuni o serie de versiuni…

- Imediat dupa lansarea celui de-al treilea album, „Noonday Dream”, Ben Howard continua povestea materialului printr-un EP neasteptat, format din trei noi piese – „Another Friday Night / Hot Heavy Summer / Sister”. In vederea lansarii piesei „Hot Heavy Summer”, Ben Howard a ales sa colaboreze cu Sylvan…

- Cantareata si compozitoarea Amy Macdonald lanseaza single-ul „Woman Of The World”, piesa principala a albumului „Woman Of The World: The Best of 2007 – 2018″, care va aparea pe 23 noiembrie. Pana aflam mai multe informatii, eu va invit cu mult drag sa dam impreuna play, apoi va astept sa-mi spuneti…