A murit dupa ce a cazut victima unui incident ingrozitor, intr-un magazin

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Motru a murit miercuri dupa amiaza dupa ce un container metalic dintr-un hypermarket din Craiova, manevrat necorespunzator de un angajat, a cazut peste el, informeaza Digi24.ro.Victima a fost transportata la spital, unde a murit dupa cateva ore.

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Motru a murit miercuri dupa amiaza dupa ce un container metalic dintr-un hypermarket din Craiova, manevrat necorespunzator de un angajat, a cazut peste el, scrie News.ro . Victima a fost transportata la spital, unde a murit dupa cateva ore. Potrivit reprezentantilor…

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Motru a murit miercuri dupa amiaza dupa ce un container metalic dintr-un hypermarket din Craiova, manevrat necorespunzator de un angajat, a cazut peste el. Victima a fost transportata la spital, unde a murit dupa cateva ore.

- Un barbat de 52 de ani, din Motru, a murit la spital, dupa ce i-a cazut in cap un palet incarcat cu produse electronice, in incinta unui hypermarket craiovean. Incidentul a fost anunțat prin 112, astazi, in jurul orei 11:33. ...

- Victima a fost transportata la spital, unde a murit dupa cateva ore. Potrivit reprezentantilor inspectoratului de Politie al judetului Dolj, miercuri, in jurul pranzului, un angajat al unui hypermarket din Craiova nu a manevrat corespunzator un motostivuitor, iar un container metalic a cazut peste un…

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Motru a murit miercuri dupa amiaza dupa ce un container metalic dintr-un hypermarket din Craiova, manevrat necorespunzator de un angajat, a cazut peste el.

- Un tanar si a pierdut viata astazi intr un supermarket din Dolj, dupa ce, marfa de pe un motostivuitor s a prabusit peste el. Potrivit Antena3, barbatul a fost dus de urgenta la spital, dar medicii nu l au mai putut salva.foto cu titlu ilustrativ ...

- Un șofer de autobuz, care și-a folosit vehiculul pentru a proteja o femeie întinsa pe drum, a murit în urma unui accident teribil în Ajunul Craciunului. Însa, vestea cumplita ca salvatorul s-a stins din viața a ajuns ieri la colegii acestuia. Barbatul a murit…

- Accident grav la iesire din Craiova, vineri seara. Doi oameni și-au pierdut viața, iar alte patru persoane au fost ranite, in Județul Dolj. Doua mașini s-au ciocnit puternic. Circulația a fost ingreunata in zona. Șoferul vinovat de producerea accidentului a fost ranit. Pompierii au fost solicitati sa…

- Tragedie pentru o familie inainte de Sarbatori. Desi aceasta perioada ar trebui sa fie una fericita pentru toata lumea, o familie se pregateste sa-l conduca pe ultimul drum pe un tanar de 27 de ani, tatal unei fetite de doua saptamani.

- Femeia arestata preventiv dupa ce ar fi ucis o tanara, aruncand-o in fata metroului, le-a cerut, marti, judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti sa fie pusa in libertate, solicitand o confruntare cu prima victima, o tanara care a reusit sa opuna rezistenta cand a fost impinsa, spun surse judiciare.…

- Magdalena Serban, principala suspecta in cazul crimei de la metrou de acum o saptamana, nu crede ca victima sa a murit. Potrivit avocatului din oficiu, femeia a vazut imaginile surprinse de camerele de supravegherele si a sustinut ca acestea sunt fabricate. Mai mult, suspecta a cerut sa vada actul de…

- Un tanar din China, care devenise celebru pentru fotografiile periculoase pe care le publica pe rețelele de socializare, de pe cladiri inalte, a murit dupa ce a cazut de la etajul 62. Wu Yongning, in varsta de 26 de ani, a cazut de pe un zgarie-nori, in orașul chinezesc Changsha, in timp ce intenționa…

- Simon Dickie, dublu campion olimpic la canotaj, a murit la varsta de 66 de ani, in urma unui accident stupid, informeaza romaniatv.net. Acesta a cazut de la etajul 3 al apartamentului in care locuia. A

- Alina Ciucu, în vârsta de 25 de ani, din Craiova, a murit marti, 12 decembrie, în Bucuresti, dupa ce a fost împinsa în fata trenului, în statia de metrou Dristor. Victima, Alina Ciucu, era din localitatea Ostroveni, judetul…

- Tanara in varsta de 25 de ani impinsa in fața metroului era originara din Craiova și era insarcinata in cateva luni. Alina Ciucu, in varsta de 25 de ani, din Craiova, a fost impinsa in fata trenului in stația de metrou Dristor 1 si nu a avut nicio sansa se supravietuire. Victima era insarcinata in…

- Un accident deosebit de grav s-a produs marti seara, in jurul orei 19, in comuna Blejoi, sat Ploiestiori, unde un autoturism a intrat sub un TIR. La fata locului s-au deplasat doua echipaje de la Descarcerare, 2 Ambulante SMURD si o autospeciala de pompieri. In autoturism se aflau doua persoane, iar…

- Un tanar din China, cunoscut pe rețelele de socializare pentru fotografiile in ipostaze periculoase, a cazut de la etajul 62. El realiza un clip promoțional in momentul in care a alunat de pe un zgarie-nori.

- Polițiștii timișeni au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul persoanei gasite carbonizate intr-un incendiu care a izbucnit, duminica dimineața, in mai multe spații comerciale din Timișoara și care a fost lichidat dupa opt ore e intervenții ale ISU Banat. ''S-a deschis dosar…

- Lumea artistica franceza pierde un muzician al carui nume e cunoscut in lumea intreaga. Johnny Hallyday a cedat lupta cu o boala necrutatoare. Solistul si actorul francez avea 74 de ani, peste 50 dintre ei petrecandu-i pe scena sau in studio. Din pacate, insa, cancerul, o boala cu care s-a luptat pana…

- Sambata urmeaza sa aiba loc un miting organizat de PSD – cel de la Craiova. Un altul ar putea sa aiba loc chiar in orasul lui Mihai Tudose, Braila. “Sunt foarte multe organizatii judetene care vor face, nu pot sa va spun care sunt”, a declarat, luni, de la Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda. La…

- Femeii de 85 de ani i s-a facut rau, cel mai probabil, iar apoi s-a rostogolit pe scari de la etajul 1, pana la parter. Vecinii au sunat imediat la 112. In zadar s-au chinuit medicii de la Serviciul Judetean de Ambulanta Prahova si echipajul SMURD sa o readuca la viata. Dupa mai bine de 45 de minute…

- Barbatul strivit azi 22 noiembrie de un microbuz a decedat. Echipajul medical nu a mai putut face nimic pentru a salva viața barbatului. „Victima, un barbat in varsta de aproximativ 51 de ani, era in stop cardio-respirator si prezenta politraumatisme dupa ce a fost strivit de microbuzul pe care-l repara.…

- Trei persoane au murit si alte sase au fost ranite intr-un incident armat in China, o tara unde violenta armata este neobisnuita, a anuntat miercuri politia, care ii cauta pe suspecti, informeaza AFP.Politistii au intervenit marti seara dupa un apel telefonic anuntand o disputa urmata de focuri…

- Un barbat a murit, marti dupa-amiaza, in Craiova, dupa ce a fost surprins sub un excavator in timp ce sapa un sant, pentru scoaterea victimei fiind necesara interventia unui echipaj de pompieri. Autoritatile au inceput cercetarile pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul.Potrivit Inspectoratului…

- Un tanar din Craiova si-a gasit sfarsitul, marti, in timpul orelor de lucru. Barbatul de 27 de ani a fost prins sub un excavator in timp ce lucra la un sant. Imediat la fata locului s-au deplasat un echipaj SMURD, dar din pacate nu se mai putea face nimic pentru barbat.

- Un tanar din Craiova a murit, marți dupa-amiaza, dupa ce a fost prins sub un excavator in timp ce lucra la un șanț, pe strada Zambilei, din municipiu. La fața locului, a fost trimis un echipaj al SMURD Craiova, medicii care au ajuns la locul tragediei constatand decesul barbatului. Victima, impreuna…

- Un barbat a murit, marti dupa-amiaza, in Craiova, dupa ce a fost surprins sub un excavator in timp ce sapa un sant, pentru scoaterea victimei fiind necesara interventia unui echipaj de pompieri. Autoritatile au inceput cercetarile pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul. Potrivit Inspectoratului…

- Pompierii au fost sesizati sa intervina, marti dupa-amiaza, pentru scoaterea unui persoane suprinse sub excavator, evenimentul avand loc pe strada Zambilelor din municipiul Craiova, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj. In zona s-a deplasat un echipaj de descarcerare…

- UPDATE 15:57 Potrivit martorilor, tanarul decedat, reprezentant al unei firme de constructii, executa lucrari la fundatia unei case in momentul producerii accidentului. UPDATE 15:52 Medicii au constatat decesul persoanei prinsa sub excavator. Victima este un tanar de 26 de ani. 15:33 O ...

- Schiorul francez David Poisson a încetat din viata, luni, dupa ce a cazut la un antrenament în Canada. Potrivit federatiei franceze, sportivul a cazut în timpul unui antrenament de coborâre în statiunea canadiana Nakiska, scrie port24.lefigaro.fr. Poisson…

- Un milionar celebru, om de afaceri, a murit dupa ce a cazut de la etajul 23, din balconul unei camere de hotel din Africa de Sud. Henry Badenhorst, în vârsta de 51 de ani, s-a stins din viața duminica. El este cel care a pus bazele celui mai mare site de întâlniri…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, medicul Mihai Gafencu, a declarat, luni dimineata, corespondentului Mediafax, ca baietelul a murit, in noaptea de duminica spre luni, din cauza sangerarilor interne masive. "Nu am mai putut face nimic pentru el. A fost…

- Coliziunea frontala dintre un autoturism si o autoutilitara a curmat trei vieti si a cauzat leziuni altor doua persoane. Accidentul cumplit a avut loc pe DN 6, drumul ce leaga Orsova de Caransebes, undeva intre localitatile Ilova si Slatina-Timis, din Caras-Severin. Din pacate, pe langa victimele pentru…

- Un barbat din Slobozia a murit dupa ce si a salutat vecinul, de la geam. El s a aplecat peste balcon, s a dezechilibrat si a cazut in cap, de la etajul 1, relateaza Romania TV.Barbatul in varsta de 57 de ani era pe balcon in momentul in care s a aplecat sa isi salute un vecin. S a dezechilibrat si a…

- Incident incredibil pe drumul național 61, in județul Dambovița. Un barbat neidentificat inca a murit strivit de un autobuz. Mastodontul a trecut pur și simplu peste barbatul care era intins pe șosea. Ingrozitorul accident a avut loc luni seara, pe raza localitații Corbii Mari, din județul Dambovița.…

- În dimineața de joi, 3 noiembrie, Alin, tânarul care a leșinat într-unul dintre cluburile din Baia Mare la petrecerea de Halloween, a decedat. Avea 31 de ani și lucra de aproximativ 5 ani la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș ca jurist.

- Doi barbati si o femeie au fost omorati intr-un magazin Walmart, dupa ce un barbat a deschis focul asupra lor, miercuri seara. Nu exista niciun motiv care sa indice ca este vorba de un atac...

- Potrivit primelor informații, un minor în vârsta de 15 ani, originar din Gherla, în timp ce se deplasa cu o bicicleta pe un drum pietruit, în panta, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare din cauza unor defecțiuni la sistemul de frânare. Astfel, tânarul…

- Un turist, în vârsta de 52 de ani, din Spania, a murit, dupa ce peste el au cazut bucați din zidul unei renumite biserici din Florența, potrivit Independent. Turistul a murit în timp ce se afla în Biserica Santa Croce, una dintre atracțiile turistice de top ale…

- Lidia Dragescu, o romanca in varsta de 23 de ani, din Romford, Essex, a murit dupa ce a cazut peste o balustrada, in interiorul unei catedrale, aflata la o inaltime care putea masura sapte autobuze in lungime.

- Victima a fost transportata imediat de un echipaj medical in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon". Dupa acordarea primului ajutor, chirurgii au intrat in sala de operatie cu ieseanul, cu speranta ca il vor salva. In timpul operatiei, barbatul a murit. „Pacientul cu politraumatism…

- Potrivit inspectorului scolar general al judetului Cluj, Valentin Cuibus, baiatul a cazut pe holul scolii, iar echipa de paramedici a SMURD care a sosit pentru a acorda primul ajutor a efectuat mai bine de o ora manevre de resuscitare. „Un elev in varsta de 8 ani, din clasa a III-a, de la Scoala Gimnaziala „Iuliu…

- Accident rutier grav pe o strada in regiunea Zabaikal din Rusia. Un om a murit, iar 24 au fost raniti dupa ce un autobuz s-a ciocnit frontal cu un camion.Victima este soferul masinii de mare tonaj.

- Dupa ore intregi de eforturi, incheiate inainte de ivirea zorilor zilei de vineri, echipele de salvatori au reusit sa ii aduca la suprafata pe toti cei trei mineri care ramasesera blocati in adancuri, la circa 400 de metri, dupa surparea de teren din galeria de la Lupeni. Dramatic este faptul ca doar…

- Barbatul care a cazut intr-un șanț de patru metri din Vaslui unde se fac lucrari de canalizare a murit la spital. Vasluianul de 64 de ani a suferit multiple fracturi la coloana vertebrala și lovituri la cap dupa ce a cazut intr-un tub din beton folosit pentru canalul de vizitare al rețelei de colectare…

- Lumea muzicala pierde un artist cunoscut si apreciat. Tom Petty, lider al formatiei Tom Petty and the Heartbreakers, a parasit aceasta lume la 66 de ani. Confirmarea tristei vesti a venit din partea managerului trupei care, in numele familiei indoliate, a anuntat faptul ca muzicianul a suferit un stop…

- Patru oameni au murit luni intr-un grav accident de circulatie dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un cap de pod, pe drumul dintre Craiova si Bailesti. O singura persoana a supravietuit si a fost transportata la spital in stare grava.

- Un barbat a fost gasit sambata, decedat, in zona Canionului 7 Scari, pe traseul Prapastia Ursului, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Brasov, Ionut...

- O serie de caderi de stanci s-a produs in Parcul național american Yosemite in ultimele doua zile, provocand moartea unui turist britanic și forțand autoritațile sa inchida o cale de acces in Valea Yosemite, a anunțat Serviciul național al parcurilor (NPS) din SUA, citat joi de Xinhua. Prima…