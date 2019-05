Amsterdam va interzice circulatia ambarcatiunilor pe benzina sau diesel din 2025 si pe cea a autoturismelor din 2030

Stiri pe aceeasi tema

- Amsterdam este cel mai nou oraș european care intenționeaza sa interzica complet circulația mașinilor echipate cu motoare diesel și pe benzina. Consiliul Local al orașului olandez a decis sa aplice aceasta masura dura incepand din anul 2030, ca parte a eforturilor de a reduce poluarea. Masura a fost…

- Potrivit RTL Nieuws, pana in 2020 vor fi scoase din circulație mașinile diesel fabricate inainte de 2005. Planul municipalitații, numit “Clean Air Action Plan”, prin care vrea sa elimine treptat emisiile poluante, va fi discutat de consilierii municipali luna viitoare, urmand ca rezidenții și companiile…

- În timp ce Bucurestiul cumpara zeci de autobuze diesel, capitala Olandei va interzice toate masinile si motocicletele care circula pe baza de combustibili fosili pâna în 2030, potrivit Realitatea TV.

- Vehiculele și motocicletele pe benzina și motorina vor fi interzise in capitala Olandei, Amsterdam, incepand cu 2030, in incercarea de a purifica aerul orașului, a declarat consiliul capitalei olandeze, citat de Reuters, potrivit Mediafax.„Poluarea este, adesea, un ucigaș tacut și totodata…

- Mai multe orașe germane intenționeaza sa interzica circulația mașinilor diesel vechi pentru a reduce poluarea, iar unul dintre primele care a luat o masura concreta in acest sens este Stuttgart, care gazduiește sediile centrale ale lui Mercedes-Benz și Porsche. Astfel, incepand din 1 aprilie, circulația…

- Dacia va miza în continuare pe motoarele pe benzina si pe GPL, pe masura ce si cererea pentru acestea este în crestere, spune Christophe Dridi, directorul general al Automo­bile Dacia si Group Renault România. „La Mioveni producem acum un nou motor de 1 litru…

- Orasul german Hamburg a devenit primul oras din Europa care a interzis masinile Diesel pentru a reduce poluarea. Circulatia acestor vehicule este interzisa incepand cu 31 mai, pe strazile principale din centrul orasului.