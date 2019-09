Amsterdam va avea cea mai mare taxă turistică din Europa ​Orașul are și acum una din cele mai mari taxe din Europa. Dar de anul viitor, Amsterdam va cere și mai mulți bani de la turiști: o taxa de 3 euro pentru fiecare noapte petrecuta într-un hotel. Aceasta se va adauga peste cele 7% din prețul camerei percepute în prezent. Înseamna ca o noapte într-un hotel cu o stea din Amsterdam va aduce o taxa turistica mai mare decât de la cele mai bune hoteluri cu cinci stele din marile capitale europene.

