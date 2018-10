Amsterdam: 42% din populaţie foloseşte bicicleta Daniel van Motman, expert in cadrul Departamentului de management al traficului din Amsterdam, a precizat marti ca in capitala Olandei, 42% din populatie foloseste bicicleta, subliniind totodata importanta asigurarii unei infrastructuri propice pentru acest tip de transport. 'Este important ca orasul sa fie accesibil pentru toata lumea si sa diminuam poluarea aerului. Acest lucru se realizeaza prin acordarea de subventii, spre exemplu, pentru autovehicule electrice. (...) Daca ne-am dorit ca oamenii sa foloseasca bicicletele, a trebuit sa le oferim si o infrastructura curata si sigura.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

