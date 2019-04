Companiile de retail alimentar din Romania, grupate in Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR), isi afirma sprijinul total pentru autoritati in vederea combaterii comertului ilicit, dar atrag atentia ca exista riscul aparitiei unor blocaje in aprovizionarea cu legume si fructe, se mentioneaza intr-un comunicat al AMRCR. "Ca urmare a inceperii operatiunii ,,Demetra', pentru controlul circuitelor de comercializare a legumelor si fructelor de import, companiile de retail alimentar din Romania grupate in Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) isi afirma sprijinul…