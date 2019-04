Stiri pe aceeasi tema

- Romania pierde la capitolul competitivitate si ne preocupa, de asemenea, deficitul de cont curent al tarii care s-ar putea sa afecteze eforturile de convergenta, a declarat, joi, in cadrul unei conferinte de specialitate, Valdis Dombrovskis, vicepresedintele Comisiei Europene si comisar responsabil…

- Judecatorii din Buzau au fost impresionați de povestea de dragoste dintre o tanara și iubitul ei și au decis sa-i acorde acestuia despagubiri pentru suferința, dupa ce partenera lui a murit intr-un accident rutier. Barbatul care o aștepta pe iubita lui sa o ceara in casatorie in momentul in care aceasta…

- Comerciantii vor avea obligativitatea sa informeze consumatorii romani in privinta dublului standard, dupa adoptarea Directivei Omnibus privind modernizarea legislatiei din domeniul protectiei consumatorilor, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, ministrul Economiei, Niculae Badalau. "Este o directiva…

- Urmatorul atac al lui Vladimir Putin nu va fi într-un stat ex-sovietic. Va fi în Europa, scrie în revista Foreign Policy fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, noteaza RFI Romania.

- Conflictul istoric NATO - Rusia pare departe de a fi finalizat, iar retragerea SUA din tratatul INF pare ca a adancit disputa. Romania este in acest joc și ea vizata.Citește și: Dacian Cioloș 'da de pamant' cu Liviu Dragnea: 'Nu ințeleg ce are el cu aurul. I-au ramas sertarele goale?'…

- Comisia Europeana și autoritațile naționale din domeniul protecției consumatorilor au verificat 560 de site-uri de comerț electronic și au constatat ca aproape 60% consemnau nereguli, cele mai multe fiind in cazul prețurilor afișate sau la calcularea neclara a reducerilor. Site-urile respective ofera…

- Medicii de familie din Romania isi exprima public nemultumirea fata de finantarea medicinei primare in 2019, fapt care „arunca medicina de familie in criza“. Societatea Nationala de Medicina Familei (SNMF) solicita autoritatilor sa asigure stabilitate pentru cabinetele medicilor de familie, temelia…

- Plafonarea prețurilor la gaze și energie și noul regim de taxare pot periclita grav independența energetica a țarii, atrage atenția un top manager important din România, șeful Fondului Proprietatea.