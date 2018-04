Stiri pe aceeasi tema

- Someaza Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania si Asociatia Magistratilor din Romania. Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) si Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) sustin desecretizarea tuturor protocoalelor incheiate de SRI cu institutii din justitie, dar si nevoia ca persoanele…

- Președinta Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, solicita public atat Parchetului General, cat și SRI-ului, sa publice de indata absolut toate protocoalele ori ințelegerile de cooperare pe care le au din 1990 pana in prezent, incheiate intre oricare dintre structurile lor din…

- Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) si Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) cer Parchetului General si SRI publicarea tuturor protocoalelor sau intelegerilor din 1990 pana in prezent si CSAT sa faca publice toate hotararile pe care le-a emis din 1990 referitoare la justitie.

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Vizitei a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa se pronunțe asupra protocolului semnat intre Ministerul Public și Serviciul Roman de Informații, pentru a evalua daca exista ”elemente nelegale sau daca a afectat independența justiției”, potrivit unui comunicat transmis…

- Documentul incalca normele constitutionale si internationale Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, judecatoarea Dana Girbovan, realizeaza o prima analiza dura a protocolului de colaborare dintre SRI si Parchetul General, publicat vineri, 30 martie, dupa desecretizare. Potrivit…

- Protocolul dintre SRI si Parchetul General va fi publicat vineri, a anuntat, joi seara, Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al SRI. Protocolul urmeaza sa fie publicat pe site-ul Serviciului Roman de Informatii. “Maine (vineri – n.r.) va fi publicat protocolul din 2009, dintre Parchetul General si…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) a anuntat, miercuri, ca sustine demersul Sectiei pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a transmite Comisiei Europene o scrisoare in care sa ceara clarificari referitoare la solicitarile de informatii cu privire la anumite…

- Parchetul General a anuntat marti ca in urma unei analize a ajuns la concluzia ca sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 cu Serviciul Roman de Informatii. Parchetul…

- Avand in vedere discuțiile din spațiul public referitoare la declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitații naționale incheiat in anul 2009 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Roman de Informații, Biroul de informare și relații publice este…

- De asemenea, s-a decis eliminarea comisiilor de control SRI si SIE din procedura de verificare a declaratiilor pe proprie raspundere ale magistratilor privind colaborarea cu serviciile de informatii. Astfel, potrivit articolului 31 alin. (3) din legea 303/2004 privind statutul judecatorilor…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a cerut luni Ministerului Public desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). Anuntul a fost facut de Tudorel Toader vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii…

- V. Dancila cere desecretizarea protocoalelor dintre SRI și alte instituții Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocoalelor încheiate între Serviciul Român de Informatii si alte institutii ale statului - se arata într-un comunicat al Guvernului dat publicitatii…

- 65 de protocoale erau in vigoare, la finalul anului trecut, intre SRI si institutii ale statului, in conditiile in care presedintia anunta astazi ca niciunul dintre acestea nu a fost incheiat la initiativa CSAT, ci a SRI sau a altor institutii. Cel mai controversat ramane cel din Justitie.…

- Procurorii trebuie sa-si faca datoria indiferent de statutul juridic al celor care semnaleaza presupuse fapte penale si indiferent de pozitia sociala pe care o ocupa cei reclamati, a declarat miercuri presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Simona Camelia Marcu, la prezentarea bilantului…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, miercuri, ca se roaga la Dumnezeu ca dosarul Hexi Pharma pe care Parchetul General l-a finalizat in anul 2017 sa nu ajunga la ICCJ pentru ca nu are unde sa-l depoziteze. De asemenea, a afirmat ca instanta suprema…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca, in ultima perioada, au loc manifestari virulente si incercari de manipulare pentru decredibilizarea Directiei Nationale Anticoruptie si pentru subordonarea Justitiei, punctand ca acest fapt este inadmisibil. "Directia Nationala Anticoruptie, ca parte…

- Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a afirmat, miercuri, la prezentarea bilantului pe 2017, ca aproximativ 1.000 de inculpati au fost trimisi in judecata, printre ei fiind trei ministri, 5 deputati, un senator si doi secretari de stat. Ea a mentionat ca urmare a deciziei CCR pe abuzul in serviciu au fost…

- Momente in premiera pentru Justitia din Romania, marti, 27 februarie 2018. Mai-marii Ministerului Justitiei, ai Ministerului Public si ai DNA s-au intalnit pentru a dezbate la CSM, in fata Sectiei pentru procurori, raportul de revocare al Laurei Codruta Kovesi, sefa institutiei care lupta impotriva…

- Acuzatii grave dupa sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Magistratii au respins cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la DNA. A fost un aviz negativ dat cererii lui Tudorel Toader. In direct la Romania TV, jurnalistul Ion Cristoiu a criticat dur aceasta hotarare.Citește…

- ”Ministrul Tudorel Toader este ministru in Guvernul meu, este un ministru foarte bun, membru al Comisiei de la Venetia, in care eu am foarte mare incredere”, a declarat Viorica Dancila, marți, la Chișinau, cu cateva ore inainte de audierea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, in CSM. Prim-ministrul a aratat…

- Peste 1.000 de magistrati il critica pe Tudorel Toader intr-o scrisoare deschisa in care iși manifesta susținerea pentru Justiției și susțin ca dezbaterile publice recente, referindu-se la cererea de revocare a procurorului șef al DNA, pun in grav pericol independența justiției și parcursul Statului…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, atrage atenția ca procurorul general are obligatia de a da explicatii de fiecare data cand in spatiul public apar acuzatii cu privire la abuzuri ale procurorilor. "Procurorul General, domnul Augustin Lazar, are obligatia…

- Asociația Procurorilor din Romania reacționeaza in scandalul DNA. Magistrații atrag atenția ca se incearca decredibilizarea instituțiilor judiciare, in special a Ministerului Public. Asociația Procurorilor din Romania reacționeaza la scadalul legat de activitatea DNA. Magistrații susțin ca prin situații…

- Lazar, dupa scandalul DNA: Nu functionarea defectuoasa a justitiei e problema, ci tentativa de stopare a luptei anticoruptie Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, transmite, intr-un mesaj, ca dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei, in mod deosebit a Ministerului…

- Dana Girbovan, președintele UNJR (Uniunea Naționala a Judecatorilor din Romania), s-a aratat „stupefiata” de afirmațiile facute, duminica seara, de procurorul Mihaiela Iorga. Aceasta din urma a spus ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, i-a cerut urgentarea dosarului unui ministru care ar fi urmat sa fie…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficiente DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la achitari,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului Klaus Iohannis ar trebui sa ia, macar acum, o pozitie fara echivoc referitoare la "influenta nefasta a sistemului paralel de putere asupra Justitiei". "Presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat, joi, ca notiunea de "magistrat acoperit" nu exista, in opinia sa fiind vorba doar despre o formulare creata de cei care vor sa discrediteze sistemul judiciar. "Magistrati acoperiti - nu exista aceasta notiune. Eu nu am auzit, nu cred ca cineva…

- Magistrații au trecut in noul an la fel de divizați ca in 2017: unii de partea și alții contra modificarilor aduse de politicieni legilor Justiției. Romania este un stat in care legea se aplica selectiv, magistrații nu raspund pentru erori și sistemul acopera, minimalizeaza sau ignora abuzurile comise.…

- Discursul de la sedinta de vineri, 5 ianuarie, a Consiliului Superior al Magistraturii, una in care membrii si-au ales conducerea pentru 2018, a reprezentat prima mutare a presedintelui Romaniei in incercarea de a bloca atacul PSD-ALDE asupra sistemului de justitie. Multi s-au intrebat ce…