Cum arata vila in care locuieste Smiley

Cum arata vila in care locuieste Smiley Desi este extrem de ocupat si ajunge destul de rar pe acasa, atunci cand reuseste sa-si gaseasca timp pentru a sta in intimitatea locuintei sale, Smiley se poate bucura in voie de un decor exact asa cum a visat mereu. Smiley si Gina Pistol sunt împreuna? Artistul locuieste intr-o vila… [citeste mai departe]