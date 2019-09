Amploarea dezastrului din pădurea amazoniană - Rata defrișărilor s-a dublat față de anul precedent Rata defrisarilor din padurea amazoniana braziliana din ianuarie-august aproape s-a dublat in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, fiind afectati in plus 6.404,4 kilometri patrati (fata de 3.336,7 kilometri patrati), conform datelor oficiale provizorii furnizate duminica, citate de AFP, potrivit Agerpres. Aceasta reprezinta o crestere de 91,9%.



In luna august, au disparut 1.700,8 kilometri patrati de padure, mai putin decat in iulie (cand cifrele au crescut de patru ori), insa de trei ori mai mult decat in august 2018 (526,5 kilometri patrati), conform sistemului satelitar

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

