Ample demonstrații antiguvernamentale în Iran Situație tensionata in Iran, unde de doua zile au loc proteste anti-guvern. Incepute in al doilea oraș ca marime al țarii, Mashhad, ca o reacție la creșterea prețurilor, demonstrațiile au devenit o mișcare de contestare a puterii și s-au extins in mai multe centre urbane.

- Din documente se arata ca tatal și fratele femeii erau tutorii legali ai acesteia, insa aceștia au scapat-o de sub supraveghere. Citeste si Parintii criminalei de la metrou au viata grea. Ce se intampla cu ei dupa ce fiica lor a socat cu fapta sa o lume intreaga Deocamdata, in…

- Jaime Penedo renunța la Dinamo. Totul a plecat de la bani. Situație tensionata la Dinamo, dupa ce portarul Jaime Penedo (36 de ani) a anunțat conducerea clubului bucureștean ca nu se va prezenta la reunirea lotului. Motivul acestui”divorț” il reprezinta banii. Astfel, conform Telekom Sport, jucatorul…

- Plenul reunit al celor doua Camere a respins un amendament adoptat in Comisiile de buget-finanțe, amendament potrivit caruia impozitul pe venit ar fi ramas integral la nivelul fiecarei unitați administrativ-teritoriale.

- Multe ne au fost dat sa vedem in Constanta noastra pitoreasca.Dar parca asa ceva nu prea ar crede multa lume, unde nici noi, care am vazut atatea, si nu am crezut pana nu am vazut, pe viu.Ei bine, de cel putin doua zile, un cal, de cateva sute de kilograme, zace, la circa 50 de metri, langa biserica…

- Presedintele Klaus Iohannis recomanda Parlamentului sa abordeze cu maxima raspundere modificarile legislative in domeniul Justitiei, precizand ca acestea vor avea efecte pe termen lung. ”Mi se par prea ample si facute la prea mare viteza”, a spus șeful statului, la Bruxelles, el menționand ca vor exista…

- Preturile gazelor în Marea Britanie au crescut cu 20% dupa explozia unui nod de distributie a gazelor naturale de la Baumgarten, de lânga Viena. Italia va declara stare de urgenta pentru stocurile de energie, dupa explozia unui nod de distributie a gazelor de la Baumgarten, de…

- Situatie socanta, anchetata de politistii si procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Oradea, care incearca sa lamureasca circumstantele in care un plic in care erau...

- Zeci de mii de oameni din Dej si satele invecinate sunt disperati. Autoritațile locale au convocat comitetul pentru situații de urgența și mai multe rezervoare cu apa nepotabila au fost puse in oraș. Școlile și spitalul sunt și ele aprovizionate cu apa. Dupa ce oamenii au stat cu orele in…

- Comandantul Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucoș, a declarat, joi, la Antena 3, ca cei doi protestatari care susțin ca au fost loviți de mașina parlamentarului Terea au sarit de fapt in fața mașinii...

- In urma aparitiei in Monitorul Oficial al Romaniei nr.908 din 20 noiembrie 2017, a Legii nr.217/2017 privind modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Casa Judeteana de Pensii Buzau, aduce la cunostinta persoanelor interesate, urmatoarele modificari referitoare…

- Autoritatile saudite l-au eliberat pe printul Metab ben Abdallah, fiu al defunctului rege Abdallah, care fusese arestat in urma cu trei saptamani in cadrul unei vaste campanii de epurare anticoruptie, a indicat o sursa apropiata guvernului, relateaza miercuri AFP.Printul a fost pus in libertate…

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat miercuri ca investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp langa Bucuresti pentru a-si extinde capacitatea logistica.Noul depozit va fi construit de la zero, va fi finalizat pana la inceputul anului 2019, potrivit companiei…

- Patria Bank a anuntat miercuri, 29 noiembrie, ca Horia Manda, presedintele Consiliului de Administratie, va acorda bancii un imprumut subordonat in valoare de 2 milioane de euro, avand o maturitate de sase ani, rabursat intr-o singura transa la scadenta. “Creditul urmareste consolidarea…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma deraierii unui vagon intre orasele Malaga si Sevilla, in sudul Spaniei, au anuntat miercuri oficiali feroviari, relateaza The Associated Press.Primele elemente ale anchetei arata ca vagonul a deraiat in urma unor ploi importante in regiune peste noapte,…

- Potrivit estimarilor oficialilor din cadrul Serviciul National de Informatii din Coreea de Sud, exista "o probabilitate ridicata" ca dupa lansarea rachetei intercontinentale sa fie efectuata si testarea unui "dispozitiv termonuclear sau nuclear imbunatatit". Potrivit oficialilor de la Seul,…

- Vasile Morar si multe alte figuri ale teatrului romanesc se afla, in acest moment, la Teatrul de Revista Constantin Tanase, pentru a face pregatirile pentru inmormantarea actritei Cristina Stamate.

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Mii de oameni protesteaza, duminica seara, in mai multe orase din tara, reuniti sub sloganul ”#Ati reusit, ne-ati unit”, mobilizarea facandu-se pe retelele de socializare. In unele locuri, protestatarii au pornit in mars prin localitati cerand demisia Guvernului si scandand lozinci antiguvernamentale.

- Situație tensionata in estul Ucrainei, in regiunea separatista pro-rusa Lugansk. Barbați inarmați, dar fara insemne militare, au ocupat centrul orașului, in timp ce liderul separatist denunța tentativa unui puci.

- Presedintele Comisiei Juridice, Florin Iordache, a reclamat faptul ca a primit un plic suspect, care continea cristale albe. Numai ca cei de la SPP nu au vrut sa intervina si i-au cerut chiar acestuia sa descopere singur ce substanta contine plicul. În momentul în care a…

- Președintele Igor Dodon a votat deja la referendumul de revocare a primarului de Chișinau, Dorin Chirtoaca. Alaturi de soția sa, Galina, și insoțit de bodyguarzi, Dodon a venit in jurul orei 11.00 la secția de vot de pe str. Suceava din capitala. Ajuns in fața funcționarilor electorali, moldovenistul…

- Doua localitati rurale din judetul Maramures, Basesti si Oarta de Jos, au ramas fara medic de familie dupa ce medicii s-au pensionat, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele Casei Judetene de...

- Se pare ca romanul in varsta de 36 de ani, care a fost ucis cu bata de baseball, era liderul unei grupari mafiote din Londra . Barbatul s-ar fi ocupat cu traficul de droguri si de persoane. A adus in Anglia peste o suta de fete pe care le obliga sa se prostitueze. Barbatul a fost asteptat…

- ACS Poli are mari probleme dupa aceasta pauza competiționala. Ionuț Popa a mai pierdut doi jucatori inainte de meciul cu FC Botoșani: Țiganașu, care e accidentat grav, iar Mailat a fost declarat liber de contract și a ajuns la CFR Cluj. Popa nu va putea miza pe Miguel Bianconi și Vașvari (ambii suspendați),…

- O situație extrem de bizara in care a fost pus un tanar din Marea Britanie a creat o adevarata isterie pe Internet. Britanicul Liam McDonald s-a trezit intr-o situație foarte stanjenitoare dupa ce a primit pe WhatsApp, din greșeala, doua mesaje care erau adresate de fapt tatalui sau. Tanarul a ramas…

- Pentru ca viteza, alcoolul la volan, abaterile savarsite de catre pietoni in trafic si neacordarea prioritatii de trecere reprezinta unele dintre principalele cauze care conduc la accidente pe drumurile publice, Politia Romana va intensifica actiunile in strada, in perioada 13 ndash; 19 noiembrie a.c..…

- Parintii unui copil au ramas stupefiati, dupa ce s-au prezentat la Casa de Asigurari pentru semnarea unui formular. Desi viata micutului atârna de un fir de ata, raspunsul functionarilor a fost: "Reveniti mâine".

- Specialiștii de la Direcția Județeana pentru Cultura Timiș au controlat cateva dintre muzeele din județ, iar situația este spre disperata. Nu sunt destui angajați, iar condițiile in care funcționeaza aceste instituții sunt, in multe cazuri, deplorabile.

- In timp ce Romania protesta, dinspre Executiv nu a venit insa niciun semn. Nici pana aseara ministrii Cabinetului Tudose nu au fost convocati oficial la sedinta extraordinara pe tema controversatului Cod Fiscal de astazi!

- Atacul terorist de la New York, revendicat de Stat islamic Organizatia terorista Stat Islamic a revendicat, vineri, atacul comis marti de catre uzbecul Sayfullo Saipov la New York, in urma caruia opt persoane au murit, iar alte 12 au fost ranite, relateaza site-ul agentiei Reuters. În editia…

- "Am ajuns intr-o situatie in care unii se fac ca nu o vad...in loc sa existe o singura putere in Romania, cea legitima, noi aveam o fatada democratica, un guvern, dar exact cum se intampla in Rusia, puterea e in mainile lui Putin, care lucreaza cu serviciile secrete. Multi intelectuali romani se…

- ''Este un moment trist pentru Spania, insa cred in țara mea și in locuitorii ei și tot ce pot sa-mi doresc astazi este sa reușim sa ieșim din aceasta situație'', a declarat tenismanul Rafael Nadal intr-o conferința de presa inaintea turneului de la Paris, referitor la complicata situație din țara…

- Presedintele Kurdistanului irakian, Massoud Barzani, a anuntat, duminica, intr-o scrisoare adresata Parlamentului regiunii autonome, ca nu va mai ocupa actuala functie dupa data de 1 noiembrie, pe fondul crizei fara precedent intre Erbil si Bagdad, relateaza AFP, potrivit news.ro.Vezi și: Victor…

- Tatal fetiței "Panterei negre" inca este un mister pentru toata lumea, avand in vedere ca bruneta nu recunoaște nici in ruptul capului cine este barbatul care a facut-o mama pentru a doua oara.

- Nadine a trecut printr-o experiența nu tocmai placuta, despre care a povestit pe o rețea de socializare. Nadine, pe numele ei intreg Nadine Voindrouh, care anul acesta a implint 40 de ani , s-a facut remarcata in showbiz-ul din Romania dupa ce a partcvipat la show-ul „Școala Vedetelor”. Ulterior, vedeta…

- Situație inedita in aceasta seara sau mai exact cine pe cine a tradat in PSD? Realizatoarea ”In Gura Presei”, Dana Grecu, și secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, i-au adresat o invitație, in direct, fostului premier Victor Ponta. Intrebat de Dana Grecu daca vrea sa participe la o emisiune…

- Deputatul Mara Mares este noul presedintele al Tineretului National Liberal, a fiind aleasa duminica la Congresul TNL.Ea si-a disputat conducerea organizatiei cu Radu Surugiu, scrie news.ro. Citește și: Situație fara precedent in Romania: Motivul aberant pentru care statul a lasat fara…

- Proteste de amploare, sâmbata, la Barcelona, dupa ce premierul spaniol Mariano Rajoy a anunțat sâmbata convocarea de alegeri regionale în Catalonia în termen de șase luni, pentru revenirea la 'normalitate', precizând

- Scandalul dintre Calin Geambașu și mama acestuia ia o noua turnura. Dupa ce, în prima faza, cântarețul și-a acuzat mama ca l-a batut în repetate rânduri în copilarie, inclusiv cu cablul de la aparatul video, noi

- Laura Enache este profesoara de limba romana la scoala din localitatea Salcia. Pe 9 octombrie, ar fi trebuit sa isi primeasca salariul, dar nici vorba de bani. Dascalii care predau in mediul rural au fost anuntati ca nu mai sunt bani in bugetele locale. "Noi trebuia sa luam salariile pe 9,…

- Fostul ministru Monica Macovei a ridicat-o in slavi pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, la dezbaterea organizata de Parlamentul European, pe tema anticorupției.Citeste si: Demis de premierul Tudose, anuntat de...Monitorul Oficial. Situatie HALUCINANTA pentru un secretar de stat la Finante…

- Situație fara precedent la Direcția Naționala Anticorupție (DNA). Un calculator și o insigna au disparut de la sediul anticorupție. Situația este consemnata in ultimul raport al Inspecției Judiciare in care sunt dezvaluite mai multe informații despre avantajele celor din DNA. Reamintim ca vineri procurorul-sef…

- Peste 1.500 de olteni cu afectiuni respiratorii si aproape 400, cu pneumonie au ajuns la medic într-o saptamâna, cei mai afectati fiind copiii. Potrivit DSP Olt, nu s-a primit nicio doza de vaccin antigripal, desi au fost catagrafiati 30.

- Simona Halep (26 de ani) a devenit o adevarata masinarie de tenis, careia i se pun însa bete în roate în propria tara! Nu cu mult timp înainte de a urca pe prima pozitie a clasamentului mondial, Simona a fost pusa într-o situatie umilitoare chiar la Bucuresti.…

- Poliția din Marea Britanie a anunțat, duminica, ca barbatul arestat dupa ce un vehicul a intrat în mulțime în apropierea Muzeului de Istorie Naturala din Londra a fost eliberat. El se afla în prezent sub investigație, iar ancheta continua.

- Situatie incredibila in dosarul in care DNA ancheteaza trecerea lacului "Belina" de la Apele Romane la CJ Teleorman. Directia Nationala Anticoruptie i-a recuzat astazi pe inspectorii topografi care au facut masuratorile pe Insula Belina, dupa ce acestia au stat de vorba cu reporterii Antena 3.Vezi…

- Operatorii de transport al energiei electrice din Romania si Bulgaria (Transelectrica si Electroenergien Sistemen Operator) au semnat marti un acord bilateral privind asigurarea livrarii de energie transfrontaliera in regim de urgenta pentru mentinerea sigurantei in functionare a sistemelor electroenergetice…

- Situatie dificila pentru Ianis Hagi (18 ani) la Fiorentina. Desi a impresionat in meciurile amicale, iar presa din Italia l-a ladat constant, mijlocasul roman nu este pe placul antrenorului Stefano Pioli. In aceste conditii, jurnalistii din „Cizma” il sfatuiesc pe fiul lui Gica Hagi sa-si caute alta…