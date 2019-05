Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 03:30, polițiștii aflați in serviciul de patrulare au observat un barbat care era cazut pe strada și care prezenta urme de violența. Trecand la efectuarea de verificari, imediat dupa ce a fost solicitat un echipaj medical pentru acordarea de ingrijiri,…

- Polițiștii covasneni le recomanda participanților la trafic sa circule cu prudența, pentru a evita implicarea in evenimente nedorite. Vineri dimineața, șoferul unui autoturism a efectuat un viraj la stanga pentru a intoarce, iar un tanar care circula pe motocicleta, in aceeași direcție, nu a mai putut…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Sfantu Gheorghe au reușit identificarea unor tineri, banuiți ca in noaptea de vineri spre sambata ar fi sustras mai multe țevi din cupru. Sambata, un barbat din oraș a sesizat poliția despre aceasta fapta, iar din primele…

- Casa memoriala „Romulus Cioflec” din Araci a gazduit luni, 1 aprilie a.c., noi activitați de educație muzeala organizate de Muzeul Național al Carpaților Rasariteni Sf. Gheorghe. Pe pagina de socializare a instituției se menționeaza ca: „Elevii clasei I de la Școala gimnaziala „Romulus Cioflec” au…

- Polițiștii din Tg. Secuiesc, in timp ce executau serviciul de patrulare pe raza municipiului,in data de 28.03.2019, orele 18.00, s-au sesizat din oficiu despre faptul ca doua persoane care se aflau la intrarea in localitatea Tinoasa cu un autoturism inmatriculat in Bulgaria, faceau semne de oprire…

- Alergatorii secției de atletism din cadrul Școlii de Gimnastica „Botos Liviu” din Sf. Gheorghe au participat duminica, 17 martie a.c., la semimaratonul international de la Atena, care s-a desfașurat pe asfalt. In cadrul acestei prestigioase competiții la care au participat peste 22.000 de persoane…

- Aproximativ 60 de elevi din Sfantu Gheorghe vor participa la activitațile interactive propuse de Centrul de Cercetari Subacvatice al județului Covasna, cu ocazia programului „Școala Altfel”. Oferta cuprinde, printre altele, dialoguri dintre copii și un scafandru aflat sub apa, pe teme ce țin de protecția…