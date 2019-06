Ampla operatiune Interpol: 16.000 de tone de alimente si 33 de milioane de litri de bauturi au fost confiscate din magazine, piete si aeroporturi din intreaga lume

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de hoteluri, restaurante si cluburi de pe litoralul romanesc au fost verificate de reprezentantii ISU "Dobrogea", care au aplicat zeci de amenzi si au dat sute de avertismente. Astfel, au fost controlate 27 de unitati de turism, 31 de restaurante si cluburi si alte 8 obiective, anunta…

- O treime din parlamentarii britanici au cerut miercuri retragerea investitiilor in petrol facute de fondul lor de pensii in valoare de 700 de milioane de lire (circa 790 de milioane de euro); intentia demersului este de a combate schimbarile climatice, la care contribuie exploatarea combustibililor…

- Vodafone Romania anunta activarea primelor statii radio 5G in reteaua sa mobila si, astfel, posibilitatea pentru abonatii romani sa aiba acces la aceasta tehnologie de ultima generatie. Operatorul telecom precizeaza, intr-un comunicat de presa, transmis miercuri AGERPRES, ca abonatii Vodafone…

- LIBRA INTERNET a obtinut un profit net de 95,8 millioane lei in 2018, cu 61% mai mult fata de anul precedent. Totodata, activele totale au ajuns la 5,46 miliarde lei, reprezentand o crestere de 18%. "Crestem de cativa ani buni mai mult decat media sistemului bancar, avem strategii de nisa…

- Fostul director general de la Volkswagen, Martin Winterkorn, precum si patru alti responsabili ai constructorului auto german, au fost inculpati in dosarul manipularii emisiilor poluante ale motoarelor diesel, a anuntat luni procuratura germana. Acest scandal, denumit Dieselgate, a implicat…

- Ion Tiriac va semna, astazi, un nou parteneriat, ce ii va aduce o suma impresionanta. Omul de afaceri va castiga peste 30 de milioane de euro, dupa ce a batut palma cu autoritatile spaniole si va pastra turneul de tenis la Madrid, informeaza ABC.es. Tiriac a amenintat in repetate…

- Guvernul austriac a aprobat instituirea unui impozit asupra activitatilor marilor corporatii din sectorul digital, cu obiectivul de a colecta astfel la buget circa 200 de milioane de euro anual, informeaza agentia EFE. Seful executivului de la Viena, cancelarul Sebastian Kurz, a declarat dupa…

- Guvernul venezuelean a anuntat, duminica, reducerea duratei zilei de lucru si suspendarea cursurilor in scoli, din cauza numeroaselor pene de curent din intreaga tara. Ziua de lucru in companiile private si in administratii se va incheia la orele 14:00, a declarat ministrul Comunicatiilor,…