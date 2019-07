Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a redeschis astazi o emisiune de titluri scadenta in octombrie 2023 si a imprumutat 706,5 mil. lei de la banci, la o dobanda anuala de 3,89%.La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 1,294 miliarde de lei, din care ofertele competitive…

- Garda de Coasta a Statelor Unite a oferit publicului o inregistrare video a momentului in care este capturat un submarin care transporta aproximativ 7,7 tone de cocaina, scrie NBC News, citeaza adevarul.ro.

- Politia internationala, a desfașurat o ampla operațiune antidoping, care a implicat 33 de tari, intre care si Romania, precum si Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA), cu numele de cod Viribus.

- "Negocieri tari. Fara precedent. Macron si Sanchez, adica Franta si Spania blocheaza in acest moment toate negocierile. Cel mai mare grup din Parlamentul European, PPE, 181 de eurodeputati sunt in spatele lui Manfred Weber, prietenul Romaniei si prietenul meu. 183 de deputati votati de 40 de milioane…

- Captura impresionanta de droguri in portul Philadelphia. Autoritatile americane au confiscat circa 16 tone de cocaina la bordului unei nave cargo care se indrepta catre Europa. Membri ai echipajului de...

- Serviciile de politie din Europa si SUA au anuntat joi ca au destructurat o retea globala de infractionalitate cibernetica ce a jefuit 100 de milioane de dolari de la peste 41.000 de victime din lume, folosind un soft de tip malware rusesc, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Au fost lansate…

- București, 9 mai 2019. Numarul de perechi de incalțaminte vandute a crescut de la 3,35 milioane la aproape 3,6 milioane de perechiin2018. „Suntem foarte mulțumiți de rezultat. Dupa doisprezece ani in Romania ne focusam in continuarepe creștere și ne orientam in mod consecvent spre necesitațile clienților…

- O operațiune multinaționala anti-drog condusa de Columbia a dus la confiscarea a 94.2 tone de cocaina în ultimele 105 de zile, în valoare de 3.2 miliarde de dolari, scrie Reuters. La operațiune au colaborat 18 state, printre care SUA și Canada. Președintele Ivan Duque a declarat…