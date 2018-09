Rezolutia Marii Adunari Nationale de la Alba Iulia, drapele purtate de delegatii, stiloul lui Pan Halippa, pana de aur pe care a folosit-o Vasile Goldis vor putea fi regasite in cadrul unei ample expozitii dedicate Centenarului Marii Uniri, care se va deschide in jurul datei de 25 noiembrie in holul central al Muzeului National de Istorie a Romaniei (MNIR). "Este o expozitie importanta, care va avea un discurs interesant, reunind, practic, exponate legate de evenimentele propriu-zise din Basarabia, Bucovina si Transilvania. Cei care vor veni la muzeu vor gasi aici Rezolutia Marii Adunari Nationale…