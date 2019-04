Stiri pe aceeasi tema

- Categoria "cel mai bun film strain" de la gala premiilor Oscar si-a schimbat denumirea oficiala si se va numi incepand de anul viitor "cel mai bun lungmetraj international", au anuntat marti seara reprezentantii Academiei Americane a Artelor si Stiintelor Filmului (Academy of Motion Picture Arts…

- Netflix s-a aparat impotriva atacurilor de la Oscar, dupa ce cațiva regizori – inclusiv Steven Spielberg – au criticat prezența filmelor produse de companie pe lista de nominalizari pentru premii. Serviciul de streaming Netflix a postat pe Twitter ca deși “iubește cinematograful”, Netflix crede ca ar…

- Regizorul american Steven Spielberg doreste ca lungmetrajele produse de platformele de streaming, precum ”Roma”, realizat de Netflix si care a castigat trei premii Oscar duminica trecuta, sa nu mai fie nominalizate la editiile viitoare ale galelor organizate de Academia de film americana (Academy of…

- Lista completa a trofeelor atribuite in cadrul celor 24 de categorii de premii care au fost decernate la gala Oscar 2019. Premiile Oscar sunt atribuite in fiecare an pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences – AMPAS). Cea de-a 91-a…

- Actorii George Clooney, Brad Pitt si Robert de Niro s-au alaturat joi amplului protest de la Hollywood care critica planurile Academiei de Film de a anunta castigatorii categoriilor ''imagine'', ''montaj'' si alte cateva premii in timpul pauzelor comerciale, la editia…

- Spike Lee si Quentin Tarantino se numara intre cei peste 40 de cineasti care au trimis o scrisoare critica la adresa conducerii AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), dupa ce institutia, organizatoarea galei premiilor Oscar, a decis ca patru trofee sa fie prezentate in timp ce pe ABC,…