Amorphis si Soilwork la Bucuresti: Program si reguli de acces

Amorhpis, Soilwork si Jinjer canta pe 22 ianuarie la Arenele Romane in cadrul unui show METALHEAD. In deschidere vor canta Nailed to Obscurity. Mai jos aveti programul si regulile de acces pentru evenimentul de pe 22 Ianuarie. PROGRAM SI REGULI DE ACCES ATENTIE: FUMATUL in cortul incalzit al Arenelor Romane ESTE INTERZIS !! Se fumeaza doar in locurile special amenajate. Portile Arenelor Romane se deschid la ora 17:30 iar concertele incep la ora 18:10 Accesul se face prin intrarea din parc a Arenelor Romane (cea mare, standard, de jos) si fiecare categorie de bilet va avea cate un coridor special.…