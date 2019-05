AMOR ÎN CABINA DE VOTARE. Gemetele de plăcere ale protagoniştilor i-a lăsat mască pe ceilalţi alegători Ca sa fie siguri ca-si vor alege parlamentarii potriviti, un cuplu infierbantat si lipsit de inhibitii a incins o partida de sex in incinta sectiei de votare, inainte sa-si exprime optiunea politica, scria apropomagazine.md. In ciuda zgomotelor si a gemetelor de placere ale celor doi, care razbateau prin perdeluta cabinei de vot, nimeni nu a reactionat. Iubaretii nu s-au temut ca vor fi prinsi in flagrant delict, ci s-au desmierdat ca la carte, punand in practica tot felul de fantezii. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

