- La sfarsitul lunii iulie 2019, rata somajului inregistrat la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a fost de 2,82%, cu 0,55 pp sub valoarea inregistrata la finele aceleiași luni a anului 2018. Fața de luna anterioara s-a inregistrat o creștere cu 0,04 pp tendinta usor ascendenta…

- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,01% la sfarsitul lunii iulie, cu 0,49 puncte procentuale (pp) sub valoarea inregistrata la finele aceleiasi luni a anului 2018, potrivit datelor transmise, luni, de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), anunta NEWS.ro.Fata…

- La sfarsitul lunii iulie, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures erau inregistrati 6.440 someri (din care 3.275 femei), rata somajului fiind de 3,24 %, se arata intr-un comunicat. Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 3,21 %, in aceasta luna…

- La sfarșitul lunii iunie 2019, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara erau inregistrați 5614 șomeri (din care 2886 femei), rata șomajului fiind de 3,18 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,27 %, in aceasta luna acest indicator…

- La sfarșitul lunii iunie in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare erau inregistrați 3364 șomeri (din care 1505 femei), rata șomajului fiind de 2,28 % . Comparativ cu luna mai 2019, cand rata șomajului a fost de 2,33 %, in luna iunie 2019 acest indicator este in scadere…

- Rata somajului inregistrat la nivel national, in luna iunie, s-a situat la 2,9%, cu 0,54 puncte procentuale sub valoarea consemnata in aceeasi luna din 2018, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. Procentul raportat in iunie a fost, insa, in…

- Cu o rata a somajului de 1,25% in luna iunie 2019, Bihorul este in topul judetelor cu cea mai redusa rata a somajului la nivel national La sfarșitul lunii iunie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bihor erau inregistrați 3.348 șomeri (din care 1.745 femei),…

- La sfarșitul lunii mai, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Argeș erau inregistrați 7.362 șomeri (din care 3.458 femei), rata șomajului fiind de 2,83%. Comparativ cu luna precedenta, rata șomajului a inregistrat aceeași valoare. Din totalul de 7.362 persoane inregistrate…