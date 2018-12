Amnistie și grațiere. Tudorel Toader, promisiune radicală Tudorel Toader este de parere ca Romania are multe alte subiecte importante de discutat, in afara de amnistie și grațiere, și le-a promis jurnaliștilor ca nu va mai discuta despre acest subiect. "Romania și romanii au multe de rezolvat. Viața asta sociala, economica, politica, de care vreți dumneavoastra, are multe dimensiuni. Nu sta totul in amnistie și grațiere. Sunt multe alte subiecte. Spre exemplu, vineri dam drumul la proiectul de lege privind statutul grefierilor. Se consolideaza statutul grefierilor. Sunt multe alte dimensiuni, in care Ministerul Justiției iși desfașoara activitatea",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

