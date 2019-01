Amnistie și grațiere. Toni Greblă: Numeroase abuzuri. Se speculează politic "Aceasta e o decizie politica ce va fi luata la nivel de coalitie (daca va fi adoptata o ordonanta privind amnistia si gratierea - n.r.). Eu pot sa va spun, din punct de vedere tehnic, ca uneori, la intervale diverse de timp, o gratiere, o amnistie este chiar necesara. Sigur ca acum se speculeaza politic, care este momentul, care sa fie intinderea celor doua acte de clementa, nu poti sa ii exceptezi acolo pe unii oameni, dar cu atat mai mult trebuie gasite masuri reparatorii cu cat Justitia insasi a demonstrat numeroase abuzuri comise in perioada recenta sau relativ recenta, care trebuie indreptate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

