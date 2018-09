Amnistie și grațiere. Sondaj Avangarde, procentele date de Pieleanu ”In proporție de peste 70% din electoratul care voteaza PSD-ul, probabil ca acum mai sunt undeva la doua milioane și ceva de oameni din trei milioane doua sute, declara ca sunt de acord cu amnistia și grațierea. Sigur ca din totalul populației cu drept de vot, din cei 18.800.000, este o cifra semnificativ mai mica, adica mult sub nivelul de așteptare al celor de la PSD privind amnistia și grațierea. Dar pentru aceia care au votat PSD-ul, aceasta masura este una pe care o accepta. (...) Sunt doua obiective ale unui partid politic: unu sa iși conserve propriul electorat și doi, daca se… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o tara ca Romania, care se confrunta cu o uriasa criza a fortei de munca, peste 4 milioane de oameni apti sa lucreze prefera sa stea cu mainile in san si sa astepte ajutorul social. Acest lucru este tot mai vizibil, mai ales că acum este perioada culesului. Fermierii se plâng că…

- Procentele din scrisoarea anti Dragnea sunt devastatoare pentru PSD: ”Partidul Social Democrat scade in preferințele electoratului, cercetarile sociologice indicand o opțiune de vot cuprinsa intre 25%-30%, cu mult sub scorul obținut de partid la alegerile parlamentare din anul 2016 (47%). De asemenea,…

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, sambata, inaintea sedintei Comitetului Executiv National (CExN) de la Neptun, ca o ordonanta privind aministia si gratierea unor fapte penale ar trebui discutata mai larg si mai ales cu societatea civila, el spunand ca ar sustine un astfel de act normativ in…

- Declarație de ultima ora a liderului PSD, Liviu Dragnea, privind amnistia și grațierea. Dupa ce ieri in spațiul public au aparut informații ca PSD are in plan sa dea un vot pe amnistie și grațiere in ședința Comitetului Executiv de astazi, Liviu Dragnea a declarat astazi ca nu crede ca un astfel…

- Asociația care reprezinta administratorii de pensii private din Romania il contrazice, in termeni fermi pe Darius Valcov, strategul din spatele programului de guvernare al PSD. La mijloc este vorba despre pensiile a peste 7 milioane de romani, contributori la pensiile private, care au in total circa…

- Intrebat daca a existat vreun proiect de lege privind amnistia si gratierea unor fapte penale, Dragnea a spus: “Fiscala? De alt tip de proiect de genul asta eu nu stiu. A fost singura isterie? Cum mai iese unul cu epoletii din presa si mai spune vor adopta Ordonanta nu stiu care, incepe o isterie.…

- Asociatia „Forumul Judecatorilor din Romania” (FJR) solicita Guvernului sa renunte la orice intentie de „adoptare netransparenta a vreunui proiect care sa afecteze capacitatea institutionala de lupta impotriva infractionalitatii”. Cererea a fost facuta publica in contextul zvonurilor adoptarii unei…

- Doar aproximativ 50% dintre angajatorii din mediul economic din Romania au operat modificari ale contractelor individuale de munca in vederea compensarii transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, iar 24% din angajatorii activi nu au facut nicio modificare a contractelor individuale…