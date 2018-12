"Trebuia data (amnistia si gratierea - n.r.) anul acesta, pentru ca este anul Centenarului si am vorbit cu deputati straini, ieri am vorbit cu deputati italieni care au spus ca in Italia s-a dat din cinci in cinci ani prin OUG, nu prin Parlament. In mod normal, daca in toate tarile un act de clementa este dat prin bunatatea statului fata de oamenii care au gresit si recunosc sau fata de cei care poate nu au gresit si sunt nevinovati, eu cred ca discutam prea mult acest lucru, eu cred ca acest lucru nu trebuie discutat, trebuie dat. Eu am spus ca trebuia dat de mult, dar sa vedem cand se alege…