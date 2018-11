Premierul Viorica Dancila a facut o serie de precizari cu privire la o posibila ordonanta de Guvern pentru amnistie si gratiere.

"Am spus si repet: nu am discutat cu niciun ministru. Nu am pe masa primului ministru, nu am avut nicio discutie in acest sens. Deci, de ce sa vorbesc despre ceva despre care nu am discutat. Am vazut ca s-au facut solicitari in spatiul public, am vazut critici dar eu, ca prim-ministru va spun ca pe masa premierului nu exista asa ceva si nu am avut o discutie cu un ministru in acest sens", a declarat Viorica Dancila.