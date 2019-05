Amnistie fiscală. Peste 600.000 de români cu venituri sub nivelul salariului minim, scutiți de la contribuții Proiectul de Ordonanta de Urgenta care scuteste anumite categorii de contribuabili de plata contributiilor fiscale datorate pentru perioada iulie 2015 – decembrie 2017 a fost pus in dezbatere publica. Este vorba despre 600.000 de contribuabili care, in perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017, au avut venituri sub nivelul salariului minim pe economie. Valoarea […] Citește Amnistie fiscala. Peste 600.000 de romani cu venituri sub nivelul salariului minim, scutiți de la contribuții in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

