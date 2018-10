Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatul alegerilor care au avut loc duminica in landul Bavaria inseamna ca "vechiul sistem" este respins prin vot in Europa, a comentat ministrul de interne italian Matteo Salvini, relateaza luni dpa. "In Bavaria, schimbarea a castigat si Uniunea Europeana a pierdut'', a mentionat populistul…

- "In decembrie 2016, premierul Italiei, Matteo Renzi, si-a dat demisia, ca urmare a esecului la referendumul privind reforma constitutionala. Desi prezenta la urne a fost una semnificativa (65%), italienii au respins modificarile constitutionale propuse de guvernul de stanga condus de Renzi. Respectand…

- Vicepremierul italian Luigi di Maio a declarat vineri ca guvernul de la Roma nu intentioneaza 'sa intre in conflict' cu Comisia Europeana, in pofida deficitului de 2,4% din PIB anuntat pentru urmatorii trei ani, transmite AFP. 'Acum incepe dialogul cu UE si cu marii investitori privati si…

- Ministrul de interne si vicepremierul italian Matteo Salvini a salutat miercuri arestarea a trei romani suspectati de un jaf brutal in regiunea Abruzzo din centrul Italiei, postand pe Facebook ca "aceste animale trebuie sa putrezeasca dupa gratii!", alaturi de sloganul #tolerantazero, relateaza dpa…

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini, liderul extremei drepte si omul forte al actualului guvern de la Roma, i-a asemuit pe imigrantii africani cu sclavii, in cadrul unei reuniuni joi la Viena, atragand o reactie furioasa a ministrului de externe luxemburghez Jean Asselborn, relateaza vineri…

- Italia va primi ajutor financiar din partea SUA, pentru a reusi sa se descurce cu datoria publica in 2019, scrie presa italiana, care anunta ca Donald Trump i-a oferit presedintelui Giuseppe Conte ajutorul, in timpul unei intrevederi recente de la Washington. Citand, fara a-i numi, trei oficiali…