Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna a scris duminica, pe Facebook, ca PSD „va arunca Romania catre o adevarata revoluție” daca Guvernul va adopta OUG pentru amnistie și grațiere, și-a reluat apelul catre Klaus Iohannis sa participe la toate ședințele de Guvern și a anunțat ca USR va ieși in strada.„Liviu…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat vineri, intr-o conferința de presa, ca i-a spus premierului Viorica Dancila, la discuția de la sediul Guvernului, ca emiterea unei OUG pe justiție ar provoca „o criza fara precedent”.„Am avut o intalnire, am fost insoțit de Stelian Ion, Cristian Ghinea…

- „Daca mai avea cineva vreo indoiala: OUG-urile pe justitie se decid in CEx-ul PSD, nu in sedintele de Guvern. Liviu Dragnea i-a cerut, astazi, ministrului Justitiei sa elaboreze un OUG pe Codurile Penale”, scrie Dan Barna pe contul sau de Facebook, potrivit News.ro. Liderul USR afirma ca,…

- Uniunea Salvați Romania (USR) ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa participe la toate ședințele de guvern din decembrie pentru a preveni adoptarea ordonanței de urgența privind amnistia și grațierea. Cu toate ca premierul Viorica Dancila a afirmat ca nu intenționeaza sa dea o ordonanța de amnistie,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut miercuri ca recomandarile Comisiei de la Venetia, cu o singura exceptie, sunt prinse in legislatia romaneasca, el facand referire in acest sens la ordonanta de urgenta adoptata de Guvernul Dancila, dar al carei text a ajuns prea tarziu in plenul Comisiei…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a fost desemnata ministru interimar al Educatiei, printr-un decret semnat marti de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul pentru constatarea vacantei unei functii de…