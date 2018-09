Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj efectuat de CNIPMMR saptamana trecuta arata ca micii intreprinzatori nu sustin necesitatea adoptarii masurii amnistiei fiscale, considerand ca persoanele fizice si microintreprinderile ar trebui sa fie in principal vizate de aceasta masura.

- Ambasada SUA in Republica Moldova a criticat, joi seara, proiectul de lege aprobat de Parlamentul de la Chisinau privind amnistia fiscala, Washingtonul avertizand ca reglementarea ar legitima fraudele si coruptia, relateaza site-ul de stiri Unimedia.info, potrivit Mediafax.Parlamentul Republicii…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, s-a razgandit in privinta amnistiei fiscale: nu este pentru persoanele fizice, ci doar pentru companiile de stat cu datorii istorice. "Nu am facut o trimitere la persoanele fizice sau un alt tip de amnistie decat acela posibil aplicabil companiilor de stat, care…

- Amnistia fiscala ete gandita ca un mecanism de deblocare a unei parti din economie, nu de stergere a datoriilor unor colegi de partid, a spus luni ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, care a subliniat ca, in 2015, cand a dat amnistia fiscala, nu si-a sters propria datorie, ci a platit-o ”leu…

- Eugen Teodorovici a anuntat recent ca amnistia fiscala este o masura care va debloca o parte din economie, in conditiile in care, din datoriile totale de 100 de miliarde lei catre stat, doar 17 miliarde pot fi recuperate. Insa, el a subliniat ca nu vor fi sterse datoriile colegilor de partid.…

- Amnistia fiscala pregatita de Guvern ar putea fi o sabie cu doua taisuri: o gura de aer pentru antreprenori, dar și un mesaj de incurajare pentru rau-platnici. Investitorii cer Executivului sa aleaga cu atentie cine este iertat de datorii.

- Pana la sfarsitul anului, aproximativ 15 proiecte de parteneriat public-privat vor fi demarate, incusiv pentru trei autostrazi, a precizat Darius Valcov, consilier al prim-ministrului. "In Romania, pana la sfarsitul acestui an, se va demara licitatia pentru canalul Dunare-Bucuresti in parteneriat…

- "Amnistia fiscala este un subiect pe care il avem in lucru la nivelul Ministerului de Finante, dar nu se refera la domnul Iohannis. Este un posibil mecanism pentru a stimula partea de economie romaneasca. N-am sa va dau acum detalii referitor la aceasta idee, dar este in lucru un astfel de mecanism…