Amnistia fiscală. Peste 2000 de firme, incluse în actul normativ aprobat de Guvern "Azi, in sedinta de Guvern s-a aprobat un act normativ pentru un mecanism de restructurare financiara. Nu este o amnistie fiscala, cum din pacate este denumita in spatiul public. Vorbim despre o restructurare financiara ce face parte dintr- un pachet de mai multe masuri pentru mediul mediul economic", a spus Teodorovici. Masura, dupa dialog cu mediul de afaceri , dupacude El a precizat ca masura nu a fost luata pentru lipsa de fonduri la bugetul de stat, ci este rezultatul unui dialog cu mediul de afaceri, dar si cu institutii internationale. "In primul rand trebuie mentionat ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Inițial nu și-a recunoscut faptele și dupa mai bine de 24 de ore a schimbat dispoziția procesuala. S-a lucrat intens in toata aceasta perioada și eu ca avocat am purtat nenumprate discuții cu dumnealui și a fost sfatuit de catre organele de urmarire penala sa spuna adevarul pentru ca acesta este…

- Ministrul a participat la deschiderea reuniunii Zilele Diplomatiei Comerciale, eveniment organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), in parteneriat cu Academia de Studii Economice (ASE) si Centrul de Excelenta in Comert Exterior. In contextul in care…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) organizeaza, marti, conferinta de inchidere a doua proiecte ce au vizat finantarea IMM-urilor si promovarea exporturilor acestora, anunța AGERPRES.Citește și: Vești uriașe pentru toți elevii! Masura-bomba a Guvernului –…

- La intalnire au mai participat Alexandru-Razvan Cuc, ministrul transporturilor, Florin Radu Ciocanelea, Consilier de stat in Guvern, si specialisti din Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, din Ministerul Energiei si de la Hidroelectrica SA.Ministrul Oprea a prezentat delegatiei…

- Scutirea IT-istilor de plata impozitului pe venit a fost o abordare corecta si am avut discutii cu patronate din industria textila si prelucratoare pentru a extinde masura si in aceste domenii, a declarat, luni, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Ati vazut ca eu nu am avut o reactie pe acest…

- Mediul de afaceri solicita schimbarea actualuluiu Guvern cu unul de uniune naționala, in urma rezultatelorm votului de duminica, a declarat miercuri Florin Jianu, președintele Consiliului Național al IMM din Romania (CNIPMMR)."Nu vedem in niciun fel o schimbare de paradigma, o ințelegere a…

- Mediul privat din Romania considera ca proiectul legii turismului , in forma aprobata de Guvern, nu rezolva o serie de probleme grave cu care se confrunta industria turismului si solicita retragerea si modificarea actului normativ. Jucatorii din...

- Ua dintre solutiile propuse este si aceea a unei restructurari financiare pentru companiile de stat si cele private. "In luna mai vom prezenta in mod public un pachet de masuri pentru mediul de afaceri, una dintre solutiile propuse este si aceea a acestei restructurari financiare, mai bine…