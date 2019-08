Stiinta Explorari a transferat doi voleibalisti americani

Lotul Stiintei Explorari a fost completat cu doi voleibalisti americani, care au si efectuat primele antrenamente cu echipa. Michael Dean Simmons este nascut in 22 septembrie 1995, in Illinois. Are 1,93 m inaltime si joaca pe postul de libero. Pana acum a evoluat doar in campionatul universitar… [citeste mai departe]