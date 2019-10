Stiri pe aceeasi tema

- Amnistia fiscala publicata recent in Monitorul oficial are doua parți, una pentru companiile cu datorii de peste 1 milion de lei, dedicata in principal societaților de stat, și cealalta pentru restul, care au sub acea suma. Ana-Maria Iordache, partener D&B David și Baias, a constatat ca fața de varianta…

- Firmele, persoanele fizice si entitatile fara personalitate juridica pot beneficia de anularea dobanzilor si penalitatilor la datoriile catre ANAF in anumite conditii, potrivit unei ordonante de urgenta privind asa-numita amnistei fiscala, care a intrat in vigoare de joi, 8 august 2019.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca "amnistia fiscala" adoptata de Guvern este neconstitutionala si a anuntat ca liberalii vor sesiza in acest caz Avocatul Poporului, transmite Agerpres. "Actul normativ care a fost adoptat de Guvern este profund neconstitutional, instituie o discriminare…

- Amnistia fiscala (ordonanta pentru instituirea unor facilitati fiscale, asa cum a fost botezata de mnistrul Finantelor, Eugen Teodorovici) a fost publicata luni, 5 august, in Monitorul Oficial.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a afirmat ca amnistia fiscala adoptata recent ii scapa de probleme pe cei care nu și-au platit taxele, in timp ce contribuabilii onești vor trebui sa suporte majorarile de impozite decise de Guvern pentru a acoperi un deficit bugetar in creștere. "In ciuda dezastrului…

- Guvernul a dat miercuri unda verde unei noi campanii de ștergere a datoriilor. De această amnistie fiscală ar putea beneficia peste 300.000 de firme - private și de stat, instituții publice și persoane care au de dat statului 33 de miliarde de lei. Unii dintre datornici…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca pe ordinea de zi a sedintei de Guvern se afla proiectul care prevede facilitati fiscale pentru incurajare a contribuabililor sa iși plateasca obligațiile bugetare. Aceste masuri se vor aplica fara discriminare persoanelor fizice companiilor private și…

- Restructurarea financiara nu este o amnistie fiscala, ci un sprijin de conformare pentru companiile care au datorii fata de stat, a afirmat duminica seara ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Antena 3, potrivit Agerpres."Nu este o amnistie fiscala, este o restructurare financiara…