Amnistia fiscala a aparut in Monitorul Oficial. Iata ce prevede In Monitorul oficial de ieri, 5 august 2019, a fost publicata OG nr. 6/2019, ce adopta procedura anularii la plata a unor obligatii bugetare, cunoscuta ca si amnistie fiscala.



Actul normativ se adreseaza contribuabililor persoane juridice, persoane fizice, entitati fara personalitate juridica ce inregistreaza datorii restante la bugetul de stat la data de 31 decembrie 2018. Acesta instituie facilitati fiscale pentru acesti contribuabili in sensul anularii datoriilor accesorii (dobanzi si penalitati de intarziere) sau, dupa caz, restructurarea debitului principal prin anularea obligatiei… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​În Monitorul oficial de luni 05 august 2019, a fost publicata OG nr. 6/2019, ce adopta procedura anularii la plata a unor obligații bugetare, cunoscuta ca ”Ordonanța amnistiei fiscale”. Documentul are doua structuri aplicabile contribuabililor cu datorii de pâna la 1.000.000…

- Comunicat de presa/ Prețul amnistiei fiscale, mare cat disperarea guvernanților in Politic / on 06/08/2019 at 09:28 / Deși anul fiscal se incheie la 31 decembrie, guvernanții propun accelerarea plaților de contribuții datorate la bugetul de stat, stabilind printr-un proiect de ordonanța ca, pana…

- Ordonanta prevede doua mecanisme de esalonare a platii: masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion de lei, bazata pe un plan de restructurare, plata esalonata si supravegherea fiscala pe perioada inlesnirii; anularea…

- Amnistia fiscala, denumita Ordonanța privind instituirea unor facilitați fiscale, a fost adoptata ședința de Guvern de miercuri. Conform noului document, se propun doua mecanisme alternative eșalonarii la plata.Vezi aici cea mai recenta varianta a proiectului aiciCele doua mecanisme:1.…

- Complexul Energetic Hunedoara ar putea fi curațat de datorii. O buna parte din datoriile pe care societatea energetica le are la bugetul de stat vor fi șterse in urma amnistiei fiscale. Procedura se va aplica și firmelor cu capital privat. Mai precis, Finantele au prezentat doua moduri in…

- Masurile de acordare a unor facilitati fiscale se vor aplica in functie de valoarea obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, astfel: masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion lei, bazate pe un plan…

- Amnistia fiscala prin care se anula CASS datorat pentru venituri mai mici decat salariul minim, oficiala. Scutirea de plata CASS pentru romanii care, intre anii 2015 – 2017, au obtinut venituri sub nivelul salariului minim brut pe țara, a fost oficializata joi, 23 mai, prin Ordonanța de urgența a Guvernului…

- Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența prin care se acorda o amnistie fiscala anumitor categorii de contribuabili. Este vorba despre cei care, in perioada 2015-2017, au inregistrat un venit sub nivelul salariului minim pe economie, carora le va fi anulata plata contribuției de asigurari sociale de…